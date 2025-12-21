Trener odejdzie z Lecha Poznań! Obejmie znany klub, jest oficjalny komunikat

Piłka nożna

Sindre Tjelmeland, pierwszy asystent trenera Nielsa Frederiksena, w czerwcu, czyli wraz z końcem umowy, odejdzie z Lecha Poznań i zostanie szkoleniowcem pięciokrotnego mistrza Norwegii, Molde FK.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych stoi na boisku piłkarskim przed trybunami.
fot. Cyfrasport
Niels Frederiksen i Sindre Tjelmeland
  • Tjelmeland odchodzi z Lecha Poznań po wygaśnięciu kontraktu
  • Norweg wraca do ojczyzny i obejmie stanowisko pierwszego trenera Molde FK
  • Wcześniej Tjelmeland był pierwszym trenerem Startu oraz asystentem w IFK Goeteborg

O tym, że Tjelmeland może odejść z Lecha, mówiło się od dłuższego czasu. Jak się jednak okazało, 36-latek faktycznie opuści Poznań, ale dopiero za pół roku, z końcem aktualnej umowy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ziółkowski dostał szansę gry w hicie Serie A. Tak podsumował go trener

 

Norweg wraca do ojczyzny i zostanie pierwszym trenerem ekipy Molde FK.

 

- Od momentu przyjścia do naszego klubu Sindre wykonuje w sztabie szkoleniowym dobrą pracę i nie dziwi, że zostało to dostrzeżone zarówno w Polsce, jak i w Skandynawii. Zainteresowanie jego osobą wzrosło szczególnie w drugiej połowie trwającego roku, kiedy to zaczęły zgłaszać się do nas kluby, pytając o możliwość zatrudnienia tego trenera. My pozostawaliśmy jednak zdeterminowani, by wypełnił on w Kolejorzu swoją dwuletnią umowę, w dalszym ciągu pomagając nam w realizacji postawionych przed drużyną na ten sezon celów - mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

 

Tjelmeland ma już za sobą pracę jako pierwszy trener - prowadził między innymi ekipę Start w latach 2021-2024. Później był asystentem szkoleniowca szwedzkiego IFK Goeteborg, a od 2024 roku pracuje z Frederiksenem w Polsce.

 

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka także Frederiksena. Umowa 55-latka z Lechem również wygasa z końcem aktualnie trwającego sezonu.

BS, Polsat Sport, lechpoznan.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASALECH POZNAŃPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 