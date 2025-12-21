Trener odejdzie z Lecha Poznań! Obejmie znany klub, jest oficjalny komunikat

O tym, że Tjelmeland może odejść z Lecha, mówiło się od dłuższego czasu. Jak się jednak okazało, 36-latek faktycznie opuści Poznań, ale dopiero za pół roku, z końcem aktualnej umowy.

Norweg wraca do ojczyzny i zostanie pierwszym trenerem ekipy Molde FK.

- Od momentu przyjścia do naszego klubu Sindre wykonuje w sztabie szkoleniowym dobrą pracę i nie dziwi, że zostało to dostrzeżone zarówno w Polsce, jak i w Skandynawii. Zainteresowanie jego osobą wzrosło szczególnie w drugiej połowie trwającego roku, kiedy to zaczęły zgłaszać się do nas kluby, pytając o możliwość zatrudnienia tego trenera. My pozostawaliśmy jednak zdeterminowani, by wypełnił on w Kolejorzu swoją dwuletnią umowę, w dalszym ciągu pomagając nam w realizacji postawionych przed drużyną na ten sezon celów - mówi dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Tjelmeland ma już za sobą pracę jako pierwszy trener - prowadził między innymi ekipę Start w latach 2021-2024. Później był asystentem szkoleniowca szwedzkiego IFK Goeteborg, a od 2024 roku pracuje z Frederiksenem w Polsce.

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka także Frederiksena. Umowa 55-latka z Lechem również wygasa z końcem aktualnie trwającego sezonu.

BS, Polsat Sport, lechpoznan.pl