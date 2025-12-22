Norweg najlepszy w Alta Badii

McGrath po pierwszym przejeździe był drugi, tuż za Noelem. W drugiej próbie poradził sobie jednak lepiej niż Francuz i ostatecznie wyprzedził go o 0,30 s. Meillard utrzymał trzecie miejsce, które zajmował na półmetku, tracąc do zwycięzcy 0,39 s.

Drugiego przejazdu poniedziałkowego slalomu nie zaliczą do udanych dotychczasowi wicelider klasyfikacji generalnej PŚ Austriak Marco Schwarz oraz trzeci w zestawieniu Norweg Henrik Kristoffersen. Pierwszy z nich, najlepszy w niedzielnym slalomie gigancie, został zdyskwalifikowany, natomiast drugi poradził sobie znacznie gorzej niż w pierwszej próbie i spadł z 9. na 22. miejsce. Obaj w poniedziałek stracili miejsca na podium klasyfikacji generalnej.

Liderem z dużą przewagą pozostał Marco Odermatt, który w poniedziałek nie startował. Szwajcar ma na koncie 805 punktów. Na podium powrócił czwarty w poniedziałek Norweg Timon Haugan - 360 pkt, a trzeci jest obecnie piąty w poniedziałek Brazylijczyk Lucas Pinheiro Braathen - 358 pkt.

Kolejne zawody odbędą się w sobotę we włoskim Livigno, gdzie rozegrany zostanie supergigant.

Wyniki:

1. Atle Lie McGrath (Norwegia) 1.44,50 (53,39/51,11)

2. Clement Noel (Francja) strata 0,30 (53,30/51,50)

3. Loic Meillard (Szwajcaria) 0,39 (53,56/51,33)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Marco Odermatt (Szwajcaria) 805 pkt

2. Timon Haugan (Norwegia) 360

3. Lucas Pinheiro Braathen (Brazylia) 358

Klasyfikacja slalomu:

1. Timon Haugan (Norwegia) 245

2. Clement Noel (Francja) 182

3. Paco Rassat (Francja) 180