Trwa produkcja śniegu na igrzyska olimpijskie

- W Livigno, napełniamy zbiornik około 14 000 metrów sześciennych wody dziennie, co gwarantuje 28 000 metrów sześciennych śniegu dziennie i 3500 metrów sześciennych na godzinę. Wszystkie 53 armatki działają bez zarzutu. Do tej pory wyprodukowano już około 160 000 metrów sześciennych śniegu i dotrzymuję obietnicy, że zgodnie z planem oddam mieszkańcom Livigno Snow Park całkowicie pokryty śniegiem - powiedział dziennikarzom przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk Fabio Massimo Saldini w odpowiedzi na kierowane ze strony Międzynarodowej Federacji Narciarstwa i Snowboardu (FIS) uwagi na temat rzekomych opóźnień w produkcji śniegu.

- Wprawdzie mieliśmy niedużą awarię instalacji, ale mogę powiedzieć ze stanowczością, że nie istnieje zagrożenie mogące pokrzyżować plany zorganizowania w Livigno w dniach 20-25 stycznia imprezy testowej. Problem został naprawiony, przyspieszyliśmy produkcję śniegu. Dla mnie i dla klubu, który reprezentuję, Livigno jest swoistym symbolem igrzysk olimpijskich. Były trudności, jak na wszystkich placach budowy, ale tutaj znaleźliśmy społeczność zdolną do reagowania w obliczu trudności, jakie stawia przed nami życie - dodał Saldini.

W Livigno na obiekcie, który powstał na stokach Mottolino Fun Mountain - Livigno Snowpark, podczas 25. Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 odbędą się zawody w snowboardzie i narciarstwie dowolnym (freestyle skiing), w tym dyscypliny takie jak snowboard cross, big air, slopestyle i halfpipe (zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet).

Igrzyska rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22.

IM, PAP