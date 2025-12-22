Tyle zarobili polscy skoczkowie w tym sezonie. Kacper Tomasiak na czele

18-letni Tomasiak po udanym weekendzie w Szwajcarii, gdzie zajął 13. miejsce w sobotę i piąte w niedzielę, awansował w zestawieniu zarobków na 13. lokatę. Na jego koncie jest ponad 28 tysięcy euro, czyli około 120 tys. złotych.

Prevc, który w sobotę był pierwszy i wygrał piąty raz z rzędu w sezonie, a w niedzielę musiał uznać wyższość jedynie Japończyka Ryoyu Kobayashiego, zarobił już 134 775 euro, czyli 566 tys. zł.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie osiągnięcie Stocha. Przeszedł do historii

Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest obecnie ósmy na liście zarobków (54 650 euro), po tym jak w Engelbergu nie zdołał w niedzielę zakwalifikować się do drugiej serii.

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie w frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 10 z 35 zawodów (kwoty w euro i złotych):

1. Domen Prevc (Słowenia) 134 775 (566 000)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 103 075 (432 900)

3. Philipp Raimund (Niemcy) 76 175 (319 900)

.......................................................

13. Kacper Tomasiak (Polska) 28 450 (119 500)

23. Kamil Stoch (Polska) 16 325 (68 600)

24. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)

32. Paweł Wąsek (Polska) 6 450 (27 200)

36. Dawid Kubacki (Polska) 5 100 (21 400)

37. Maciej Kot (Polska) 4 200 (17 600)

PAP