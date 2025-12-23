Faworytem starcia Czarni - GKS będą goście, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli PLS 1. Ligi z dorobkiem 37 punktów. Z piętnastu dotychczas rozegranych meczów, wygrali aż trzynaście. Drużyna z Radomia plasuje się na trzynastej pozycji; ma na koncie 16 punktów i zanotowała sześć zwycięstw.

Zobacz także: Już wszystko jasne! Poznaliśmy ćwierćfinalistów Pucharu Polski siatkarzy. Kto zagra o trofeum?

Mecz Pierrot Czarni Radom - GKS Katowice będzie ostatnim akcentem na zapleczu PlusLigi w 2025 roku. Kolejne spotkania tych rozgrywek zaplanowano na 3 stycznia.

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Pierrot Czarni Radom - GKS Katowice we wtorek 23 grudnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport