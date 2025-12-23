Głośne nazwisko w Ekstraklasie! Uczestnik Euro 2016 wraca do Polski

Ostatnie miesiące na Cyprze nie były dla polskiego snajpera usłane różami. Po tym, jak trenerem Omonii Nikozja został Henning Berg, pozycja Stępińskiego w zespole znacząco osłabła. W ostatnich dniach w mediach spekulowano o powrocie 30-latka do Widzewa Łódź, jednak działacze Korony przekonali go do dołączenia do zespołu z Kielc.

Doświadczony napastnik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywać do końca obecnego sezonu, z opcją przedłużenia współpracy o kolejne dwa lata. Stępiński wraca na boiska Ekstraklasy jako piłkarz, mający za sobą grę we Włoszech (m.in. Chievo, Hellas Werona) oraz we Francji (FC Nantes).

Zanim ruszył na podbój zachodnich lig, świetnie spisywał się w Ruchu Chorzów. Dobre występy zaowocowały powołaniem do kadry Adama Nawałki na Euro 2016.

Mimo słabszej końcówki w Omonii, Stępiński na Cyprze zdobył mistrzostwo i Superpuchar z Arisem Limassol.