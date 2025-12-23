Gol w doliczonym czasie w derbach Stambułu. Polak zagrał pełne 90 minut

Początek spotkania przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy mimo optycznej przewagi, "bili głową w mur" i nie potrafili wykreować stuprocentowych okazji. Przyjezdni cierpliwie czekali na swoją szansę i wykorzystali tę, którą otrzymali w 33. minucie. Tammy Abraham popisał się znakomitym podaniem do Vaclava Cernego, a ten otworzył wynik meczu. Radość gości nie trwała jednak długo. W 43. minucie wcześniej wspomniany Abraham stał się sfaulował rywala we własnym polu karnym. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał były zawodnik m.in. Realu Madryt, Marco Asensio.

Druga odsłona rozpoczęła się od wymiany ciosów. Gra błyskawicznie przenosiła się spod jednej "szesnastki" pod drugą, a to, że na tablicy wyników wciąż widniał remis, gospodarze zawdzięczali głównie swojemu bramkarzowi - Tarikowi Cetinowi. Swojego momentu szukał również Sebastian Szymański. Polak był o krok od zanotowania asysty - po jego dograniu piłka minęła bramkarza, jednak w ostatniej chwili ofiarnie wybił ją obrońca Besiktasu.

Końcówka spotkania również dostarczyła wielu emocji. Gdy wydawało się, że wynik jest już ustalony, w doliczonym czasie gry o losach meczu przesądził Cerny, który po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Czech wykorzystał kolejne świetne podanie Abrahama.

Dla obu ekip było to pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Pucharu Turcji. Warto dodać, że w grupie C o awans walczą także: Rizespor, Kocaelispor, Keciorengucu, Beyoglu Yeni Carsi, Erzurumspor oraz Gaziantep.

Uczestnicy rozgrywek zostali podzieleni na trzy grupy po osiem zespołów. Przepustkę do ćwierćfinału uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a stawkę uzupełnią dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

Fenerbahce - Besiktas 1:2 (1:1)

Bramki: Marco Asensio 43 (rzut karny) - Vaclav Cerny 33, 90+1.

Fenerbahce: Tarik Cetin - Mert Muldur, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan - Ismail Yuksek, Bartug Elmaz (74. Yigit Efe Demir) - Sebastian Szymański, Marco Asensio, Oguz Aydin (85. Haydar Karatas) - Kerem Akturkoglu (89. Alaettin Ekici).

Besiktas: Ersin Destanoglu - Gokhan Sazdagi, Tiago Djalo, Emirhan Topcu (85. Gabriel Paulista), David Jurasek (71. Ridvan Yilmaz) - Orkun Kokcu, Salih Ucan (84. Demir Ege Tiknaz) - Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Sahin (71. Kartal Kayra Yilmaz) - Tammy Abraham.

Żółte kartki: Oguz Aydin, Bartug Elmaz - Devrim Sahin, Tammy Abraham.

Sędziował: Oguzhan Cakir (Turcja).