Portugalczycy pod wrażeniem występu Polaka. Tylko zobacz, jak go ocenili

Porto nie zatrzymuje się i pewnie wygrywa kolejne spotkania. W tej chwili mają passę pięciu zwycięstw z rzędu. Duża w tym zasługa reprezentantów Polski Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. W wygranym spotkaniu z Alvercą (3:0) nie ujrzeliśmy pierwszego z nich, gdyż był on zawieszony za żółte kartki. Drugi z Polaków po raz kolejny był czołową postacią w defensywie "Smoków", co odnotowały media w Portugalii.

Dziennik "A Bola" przyznał 25-latkowi notę 6 w dziesięciostopniowej skali. "To prawda, że w 34. minucie ułatwił rywalom zadanie, ale później odzyskał pozycję w starciu z Marezim. Nie miał obok siebie rodaka Jana Bednarka, z którym gra niemal z zamkniętymi oczami, jednak dobrze porozumiał się z Pablo Rosario" - napisali dziennikarze gazety w uzasadnieniu.

Portal "zerozero.pt" przyznał Kiwiorowi notę 7,4, co było najwyższą oceną spośród całej defensywy FC Porto. Na tym samym poziomie, zdaniem portalu, zagrał Martim Fernandes. Dziennikarze przypominają, że trener Farioli musiał rotować składem ze względu choćby na zawieszenie Bednarka.

Przeglądając media społecznościowe można zauważyć wiele pochwał w stronę byłego piłkarza Arsenalu. Polak uważany jest za obrońcę światowej klasy o fenomenalnym talencie. Padają nawet porównania do Edera Militao, obecnego gracza Realu Madryt, który do Hiszpanii trafił właśnie z Porto.

Zwycięstwo nad Alvercą umocniło klub reprezentantów Polski na pierwszym miejscu w tabeli ligi portugalskiej. W tej chwili ich przewaga nad drugim Sportingiem wynosi osiem punktów, jednak lizbończycy mają rozegrany mecz mniej.

Następne spotkanie FC Porto zagra 29 grudnia. Przeciwnikiem będzie AVS Futebol.

JZ, Polsat Sport