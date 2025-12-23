"Moje serce zawsze bije szybciej, kiedy wielkimi krokami zbliża się Puchar Spenglera"

Grzegorz Michalewski: Podobno koszula bliższa ciału. W polskim hokeju zachodzą istotne zmiany. Mamy nowego prezesa i zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, niedawno przy hokejowej centrali powstała Rada Programowa, której tak naprawdę nigdy w polskim hokeju nie było.

Przemysław Odrobny: Po raz pierwszy stworzona została Rada Programowa, która ściśle działa przy Polskim Związku Hokeja na Lodzie. Jestem przekonany, że jest to jest bardzo dobry krok, bo ta organizacja ma właśnie doradzać naszej federacji w tych ciężkich decyzjach, niekiedy trudnych i może nie do końca zrozumiałych dla zwykłych kibiców. Jestem przekonany, że to jest bardzo dobra decyzja, taki krok powinien być już wcześniej zrobiony. Ważne jest też to, że Radę Programową tworzą ludzie, którzy w większości wywodzą się z tej dyscypliny.

Przewodniczącym Rady Programowej został Henryk Gruth, który powiedział, że mamy w Polsce trenerów, którym jednak nie potrafi się do końca zapewnić odpowiedniego szkolenia. Jego celem jest ukierunkowanie tego szkolenia trenerów i wszystkich grup młodzieżowych, mając bogate doświadczenie nabyte przez ponad dwadzieścia lat pracy w Szwajcarii.

To są bardzo ważne aspekty o których wspomniałeś. Cieszę się, że Przewodniczącym Rady Programowej został wybrany właśnie Henryk Gruth, który hokej zna od podszewki jak nikt inny. Jednym z aspektów którym jako Rada Programowa będziemy się zajmować to będzie unifikacja planu szkolenia, i ukierunkowanie go w jedną stronę, aby przyniósł sukces w postaci lepszego szkolenia. W Polsce mamy bardzo dobrych trenerów, którzy chcą się rozwijać, natomiast trzeba ich odpowiednio ukierunkować, zorganizować te szkolenia i wtedy dopiero można ich rzucić na głęboką wodę i oczekiwać wyniku sportowego.

Niebawem rozpocznie się Puchar Spenglera. Od ponad stu lat jest rozgrywany w Davos pod koniec grudnia. Jakie masz wspomnienia związane z tym turniejem?

Przyznam szczerze, że moje serce zawsze bije szybciej, kiedy wielkimi krokami zbliża się Puchar Spenglera. Za każdym razem z niecierpliwością patrzę jakie drużyny będą grały w tym roku. Wiemy, że podczas tej edycji pojawi się nowa drużyna złożona z zawodników grających w college’ach amerykańskich. W ich składzie będą zawodnicy z różnych krajów, głównie z Kanady i Stanów Zjednoczonych, natomiast myślę, że każdy kibic upatruje w tej ekipie coś nowego i moim zdaniem będzie to nowy, fajny bodziec. Te mecze rozgrywane w Davos są od zawsze wielkim świętem hokejowym, na który czeka każdy kibic doskonale wiedząc, że kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to jest to też czas rozgrywania Pucharu Spenglera. Wszyscy zasiadamy przed telewizorem i chcemy uczestniczyć w tym sportowym wydarzeniu. Jest to najstarszy turniej towarzyski na świecie i jeden z najlepszych, jak nie najlepszy turniej. Wszystkie drużyny przyjeżdżają do Davos naprawdę bardzo zmotywowane. W takiej fajnej świątecznej atmosferze zabierają również swoje rodziny do hoteli, spędzają ten czas wspólnie, ale na lodzie dają z siebie wszystko i poziom tego turnieju jest naprawdę bardzo dobry.

Przed rokiem wszyscy mówili że to Team Canada będzie murowanym faworytem do zwycięstwa, ale sport bywa przewrotny i turniej ostatecznie wygrał zespół na który chyba najmniej stawiano – HC Fribourg-Gotteron. Helweci okazali się ekipą, która umiejętnie potrafi rozłożyć siły, bo tych meczów w ciągu sześciu dni rozgrywanych jest naprawdę dużo. Byłeś zaskoczony tym rozstrzygnięciem?

Szczerze mówiąc to ciężko powiedzieć czy byłem zaskoczony, bo patrząc na składy tych drużyn, to każda ekipa miała wirtuozów i tak naprawdę przez te kilka dni może się zdarzyć wszystko. Zgodzę się z Tobą, że wszyscy upatrywali faworyta w Teamie Canada i ja również byłem w tym gronie. Teraz ekipie Fribourg-Gotteron będzie trudniej obronić to trofeum i na pewno mają w tym roku utrudnione zadanie. Wiemy, że to jest najwyższy poziom hokeja i tak naprawdę w stu procentach nigdy nie można prorokować kto będzie zwycięzcą tej edycji Pucharu Spenglera.

Tegoroczna edycja Pucharu Spenglera będzie wyjątkowa z racji tego, że nieco ponad miesiąc później w Mediolanie rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Dla kibiców hokeja będzie najważniejsza impreza czterolecia i po raz pierwszy od dwunastu lat z udziałem zawodników grających w lidze NHL. Niestety, ostatnio pojawiają się informacje, że ich występ we Włoszech może być zagrożony. Gospodarze nie kończą zgodnie z harmonogramem budowy największego hokejowego obiektu - Areny Santagiulia, a dodatkowo jest zagrożenie, że lód w Mediolanie będzie fatalnej jakości. Główna arena hokejowych zmagań nie została jeszcze ukończona, wielkość obu tafli jest inna od tych jakie mamy w NHL, a to był jeden z warunków, aby najlepsi hokeiści na świecie mogli wystąpić w lutym we Włoszech.

Niestety, ale pojawia się coraz znaków zapytania. Wiemy, że Włosi mają swój specyficzny styl życia, ja osobiście bardzo lubię ten kraj i ludzi tam żyjących, natomiast wiemy jak oni funkcjonują i że na wszystko zawsze mają czas. Chciałbym tutaj zaufać temu, że faktycznie wszystko będzie zrealizowane na czas, ale pojawia się wiele znaków zapytania i problemów. Wiemy, że władze ligi NHL kontaktowały się z organizatorami w sprawach chociażby lodowiska i samej jakości tafli, bo to także jest pod wielkim znakiem zapytania. Jak na razie żadne testy nie zostały przeprowadzone na głównej arenie i najprawdopodobniej przed tą najważniejszą zimową imprezą również może ich nie być. Ta umowa, która była podpisana pomiędzy trzema organizacjami dokładnie precyzowała te wymiary tafli, które zostały dokładnie ustalone, a jest inaczej. Zresztą u samych sportowców pojawiają się także znaki zapytania jak to będzie wyglądało, czy zdążą na czas i ten lód rzeczywiście będzie odpowiedni. Pamiętajmy o tym, że to są gwiazdy największego formatu, grające w lidze NHL. Tam nie może być żadnych znaków zapytania, bo tam każdy jest przygotowany do swojej profesji i musi mieć to miejsce pracy uporządkowane w należyty sposób.

Zakładając czarny scenariusz, że gospodarze nie zdążą na czas z budową Areny Santagiulia i nie będą w stanie przygotować odpowiedniej jakości obu tafli, co może skutkować wycofaniem się z rywalizacji zawodników z ligi NHL. Kto według Ciebie zastąpi ich podczas igrzysk? Gospodarze nie ukrywają, że nie ma rezerwowej opcji z innym lodowiskiem na wypadek, gdyby główna arena na czas nie została oddana do użytku.

Faktycznie, przy tak dużej imprezie nie mieć tego planu awaryjnego, to nie jest dobra informacja. Uważam, że największy kłopot mieliby Kanadyjczycy i Amerykanie wysyłając taki trochę drugi garnitur na ten turniej. Owszem obie ekipy mają wciąż bardzo mocnych zawodników grających na bardzo dobrym poziomie, ale myślę, że jeżeli coś tutaj nie będzie dopięte na ostatni guzik, to władze NHL mogą powiedzieć w ostatnim momencie „stop” i najlepsi zawodnicy, którzy zostali już zgłoszeni do tych kadr olimpijskich, jednak nie przyjadą do Mediolanu. Być może zostaną zastąpieni choćby zawodnikami, którzy pojawią się w Europie już niebawem rywalizować w Pucharze Spenglera. To może być dla nich takim kołem ratunkowym i w razie tych znaków zapytania, to ta drużyna lub przynajmniej część tych zawodników wystąpi właśnie na igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Plan transmisji Pucharu Spenglera (26-31 grudzień 2025 roku):

Piątek (26 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: HC Fribourg-Gotteron vs Sparta Praga

20:10 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: Team Canada vs U.S. Collagiate Selects

Sobota (27 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: IFK Helsinki vs przegrany z meczu HC Fribourg-Gotteron – Sparta Praga

20:10 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: HC Davos vs przegrany z meczu Team Canada – U.S. Collagiate Selects

Niedziela (28 grudnia):

15:05 Polsat Sport 3/Polsat Box Go: wygrany z meczu HC Fribourg-Gotteron – Sparta Praga vs IFK Helsinki

20:10 Polsat Sport 3/Polsat Box Go: wygrany z meczu Team Canada – U.S. Collagiate Selects vs HC Davos

Poniedziałek (29 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: I ćwierćfinał

20:10 Polsat Sport 2/Polsat Box Go: II ćwierćfinał

Wtorek (30 grudnia):

15:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: I półfinał

20:10 Polsat Sport 2/Polsat Box Go: II półfinał

Środa (31 grudnia):

12:05 Polsat Sport 1/Polsat Box Go: finał