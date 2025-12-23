PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkówka

InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn to spotkanie 12. kolejki PlusLigi. Jaki był wynik meczu InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn? Kto wygrał mecz InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn?

Grupa siatkarzy w zielonych strojach dyskutuje między sobą podczas meczu.
fot. PAP
PlusLiga: InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Drużyna z Chełma ma w tym sezonie jasny cel - utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Beniaminek, co było do przewidzenia, nie punktuje regularnie i legitymuje się bilansem 3-9. ChKS potrafił jednak kilka razy postawić się i zaskoczyć wyżej notowanych przeciwników. Tak było w minionej serii gier, kiedy podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego niespodziewanie pokonali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1. Dzięki temu triumfowi beniaminek opuścił ostatnie miejsce w tabeli.

Olsztynianie punktują z kolei niezwykle regularnie i mimo szóstego miejsca w stawce do lidera tracą zaledwie trzy "oczka". AZS przegrywał jedynie z najbardziej uznanymi markami na polskim rynku: Jastrzębskim Węglem, Wartą Zawiercie, Bogdanką Lublin i Projektem Warszawa. W ostatnim sezonie podopieczni Daniela Plińskiego zakończyli rozgrywki poza strefą play-off, jednak w tej kampanii z pewnością chcą to zmienić.

InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn, poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INDYKPOL AZS OLSZTYNINPOST CHKS CHEŁMPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Semeniuk: Cieszę się, że mogę dać coś temu klubowi
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 