PlusLiga: InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Drużyna z Chełma ma w tym sezonie jasny cel - utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Beniaminek, co było do przewidzenia, nie punktuje regularnie i legitymuje się bilansem 3-9. ChKS potrafił jednak kilka razy postawić się i zaskoczyć wyżej notowanych przeciwników. Tak było w minionej serii gier, kiedy podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego niespodziewanie pokonali ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:1. Dzięki temu triumfowi beniaminek opuścił ostatnie miejsce w tabeli.





Olsztynianie punktują z kolei niezwykle regularnie i mimo szóstego miejsca w stawce do lidera tracą zaledwie trzy "oczka". AZS przegrywał jedynie z najbardziej uznanymi markami na polskim rynku: Jastrzębskim Węglem, Wartą Zawiercie, Bogdanką Lublin i Projektem Warszawa. W ostatnim sezonie podopieczni Daniela Plińskiego zakończyli rozgrywki poza strefą play-off, jednak w tej kampanii z pewnością chcą to zmienić.

InPost ChKS Chełm – Indykpol AZS Olsztyn. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

ST, Polsat Sport