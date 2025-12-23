Radosnych i Spokojnych Świąt w gronie najbliższych
Życzymy Wam spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! Dużo radości w tych szczególnych dniach, miłych spotkań z bliskimi i ciepłych wspomnień. A także fantastycznej zabawy w Sylwestra i szczęścia przez cały 2026 rok!
Redakcja sportowa Polsatu życzy wszystkim wesołych świąt i pomyślności
Życzymy Wam dużo zdrowia, wesołego świętowania, mnóstwa prezentów pod choinką, jak najlepszej pogody za oknami i w sercach, wszelkiej pomyślności, spełnienia opłatkowych życzeń i noworocznych postanowień!
Zapraszamy też do naszego portalu i do oglądania sportowych kanałów Polsatu, gdzie m. in. znajdziecie przypomnienia i podsumowania wydarzeń na sportowych arenach w mijającym roku.
Dużo zdrowia! Wesołych Świąt!
Redakcja sportowa Telewizji Polsat
