Radosnych i Spokojnych Świąt w gronie najbliższych

Inne

Życzymy Wam spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! Dużo radości w tych szczególnych dniach, miłych spotkań z bliskimi i ciepłych wspomnień. A także fantastycznej zabawy w Sylwestra i szczęścia przez cały 2026 rok!

Ilustracja świąteczna z napisem "ho ho ho", życzeniami i gałązkami iglaków.
fot. Polsat Sport
Redakcja sportowa Polsatu życzy wszystkim wesołych świąt i pomyślności

Życzymy Wam dużo zdrowia, wesołego świętowania, mnóstwa prezentów pod choinką, jak najlepszej pogody za oknami i w sercach, wszelkiej pomyślności, spełnienia opłatkowych życzeń i noworocznych postanowień!

 

Zapraszamy też do naszego portalu i do oglądania sportowych kanałów Polsatu, gdzie m. in. znajdziecie przypomnienia i podsumowania wydarzeń na sportowych arenach w mijającym roku.

 

Dużo zdrowia! Wesołych Świąt!

 

Redakcja sportowa Telewizji Polsat

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Serce dla Sportu 2018 dla Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 