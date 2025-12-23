TAURON Puchar Polski: UNI Opole - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo

UNI Opole - #VolleyWrocław to spotkanie 1/8 finału TAURON Pucharu Polski kobiet. Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

Trwają rozgrywki TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet. W 1/8 finału mierzą się UNI Opole i #VolleyWrocław. Zespół z Opola ma za sobą bardzo udany okres. Aktualnie notuje serię dziewięciu zwycięstw z rzędu, a w tabeli TAURON Ligi zajmuje trzecie miejsce. Teraz podopieczne Bartłomieja Dąbrowskiego mają nadzieję na dobry występ w Pucharze Polski.

 

Siatkarki z Wrocławia z kolei są na przeciwległym biegunie. #Volley nie potrafił zwyciężyć aż w dziewięciu z dziesięciu ostatnich spotkań. Przełamanie nadeszło dopiero w poprzednim meczu, gdzie przeciwnikiem był MKS Sokół & Hagric Mogilno (3:0). Teraz śląska drużyna liczy na podtrzymanie dobrych nastrojów.

 

Minione spotkanie między obiema ekipami zakończyło się triumfem 3:0 opolanek, które łącznie odniosły wiktorię w czterech ostatnich starciach z Wrocławem. #Volley na zwycięstwo z UNI czeka bowiem od 5 grudnia 2024 roku.

 

Mecz jest wyjątkowy dla trenera zespołu z Opola - Bartłomieja Dąbrowskiego. Przed podjęciem pracy w obecnym klubie prowadził on właśnie #Volley. Był to jego debiut w roli pierwszego szkoleniowca.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - #Volley Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

JZ, Polsat Sport
TAURON PUCHAR POLSKI TAURON PUCHAR POLSKI 2025/26 UNI OPOLE #VOLLEYWROCŁAW

