Wielkie emocje na szczycie! Mecz PlusLigi na żywo
Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa to spotkanie 12. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa to hitowe starcie 12. kolejki PlusLigi. Oba zespoły mają na ten moment po 12 rozegranych spotkań i w tabeli okupują dwie czołowe pozycje.
Liderem jest ekipa ze stolicy. Warszawianie zgromadzili do tej pory 28 punktów. Lublinianie natomiast tracą do nich zaledwie jedno "oczko".
Zarówno Bogdanka, jak i Projekt notują również świetne serie. Broniący tytułu mistrzowie Polski - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - nie przegrali od siedmiu spotkań. Ostatnio rozprawili się z Cuprum Stilon Gorzów, jednak nie bez problemów, bo dopiero w piątym secie.
Ekipa prowadzona przez Tommiego Tiilikainena z kolei nie poniosła porażki od ośmiu meczów. Poprzednio - w "energetycznych derbach" - Projekt pokonał 3:1 PGE GiEK Skrę Bełchatów.
W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsi byli warszawianie: 3:1 u siebie i 3:2 na wyjeździe.
