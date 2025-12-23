Wielkie emocje na szczycie! Mecz PlusLigi na żywo

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa to hitowe starcie 12. kolejki PlusLigi. Oba zespoły mają na ten moment po 12 rozegranych spotkań i w tabeli okupują dwie czołowe pozycje.

Liderem jest ekipa ze stolicy. Warszawianie zgromadzili do tej pory 28 punktów. Lublinianie natomiast tracą do nich zaledwie jedno "oczko".

Zarówno Bogdanka, jak i Projekt notują również świetne serie. Broniący tytułu mistrzowie Polski - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - nie przegrali od siedmiu spotkań. Ostatnio rozprawili się z Cuprum Stilon Gorzów, jednak nie bez problemów, bo dopiero w piątym secie.

Ekipa prowadzona przez Tommiego Tiilikainena z kolei nie poniosła porażki od ośmiu meczów. Poprzednio - w "energetycznych derbach" - Projekt pokonał 3:1 PGE GiEK Skrę Bełchatów.

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach lepsi byli warszawianie: 3:1 u siebie i 3:2 na wyjeździe.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.