Zmiana planów. Trener zostanie na dłużej w Bundeslidze

Po zwolnieniu na początku grudnia z powodu kiepskich wyników trenera Sandro Wagnera, jego obowiązki powierzono na trzy mecze Baumowi, który już kiedyś prowadził ten zespół, a obecnie pełnił w klubie funkcję szefa rozwoju.

Pod wodzą Bauma piłkarze z Augsburga spisali się jednak całkiem nieźle, w trzech meczach zdobyli cztery punkty i awansując na 15. miejsce w tabeli wydobyli się ze strefy spadkowej.

- Jesteśmy przekonani, że Manuel Baum jest idealnym trenerem dla FC Augsburg w obecnej sytuacji. Mamy do niego pełne zaufanie i bardzo się cieszymy, że zgodził się kontynuować pracę na tym stanowisku do końca sezonu. Po tym, jak przejął nasz zespół na początku grudnia, wykonał bardzo dobrą robotę. Chcemy to kontynuować w 2026 roku – powiedział dyrektor zarządzający klubu Michael Stroell.

Po krótkim okresie przygotowawczym FC Augsburg wznowi rozgrywki w Bundeslidze 11 stycznia wyjazdowym spotkaniem z Borussią Moenchengladbach, prowadzoną przez byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego. Następnie rozegra dwa mecze u siebie z Unionem Berlin i SC Freiburg.

PAP