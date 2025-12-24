Tragiczna śmierć byłego reprezentanta Niemiec. Miał 34 lata.

Do dramatu doszło w sobotę 20 grudnia, kiedy jedno z krzesełek wyciągu narciarskiego w Górach Dynarskich zaczęło zsuwać się po linie nośnej i zderzyło się z kolejnym. Hertner wypadł wówczas z siedzenia i spadł na ziemię z wysokości około 70 metrów. Na miejscu znajdowała się również jego żona, która złamała nogę. Kolejne trzy osoby spędziły kilka godzin na wyciągu, czekając na pomoc służb ratowniczych.

Dyrektor Durmitorskiego Centrum Turystycznego Marinko Putić tuż po tym wypadku zdecydował się zrezygnować ze stanowiska.

"Podjąłem tę decyzję w momencie, gdy przybyłem na miejsce wypadku i zobaczyłem, że jedna osoba zginęła (...). To tragiczny wypadek, w którym ludzkie życie zostało stracone i sprawia on, że każdy człowiek pracujący w tej instytucji mierzy się z wielkimi emocjami. Choć - zgodnie z wszystkimi dostępnymi faktami i dokumentacją - nie ponoszę żadnej osobistej lub zawodowej winy, to z tych powodów postanowiłem podjąć taką decyzję" - przekazał w oświadczeniu.

Bardzo szybko na zdarzenie zareagował również prezydent Czarnogóry Jakov Milatović.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci obywatela Republiki Federalnej Niemiec w wypadku kolejki linowej na Savin Kuku. W imieniu obywateli Czarnogóry oraz moim własnym chcę złożyć szczere kondolencje rodzinie zmarłego, ambasadorowi Feltenowi, a także obywatelom Niemiec. Ufam, że właściwe organy państwowe podejmują niezbędne działania w celu jak najszybszego ustalenia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - napisał w mediach społecznościowych.

Hertner występował w przeszłości w młodzieżowych kadrach Niemiec. Był wychowankiem VfB Stuttgart, natomiast potem grał dla: SV 98 Darmstadt, 1860 Monachium czy Erzgebirge Aue.

"Erzgebirge Aue opłakuje stratę byłego zawodnika Sebastiana Hertnera i składa szczere kondolencje jego rodzinie oraz bliskim. Sebastian Hertner zginął w tragicznym wypadku 20 grudnia, podczas swoich wakacji, miał 34 lata. Sebastian Hertner był członkiem drużyny, która w sezonie 2015/16 awansowała do 2. Bundesligi. Środkowy obrońca wystąpił dla 'Fioletowych' w 105 meczach, więcej niż w jakimkolwiek innym klubie" - czytamy.

Nie trzeba było też długo czekać na wpis dotychczasowego klubu piłkarza.

"Z wielkim smutkiem musimy poinformować, że nasz kapitan Sebastian Hertner zginął tragicznie podczas urlopu. Jesteśmy wstrząśnięci i niezmiernie zasmuceni. Nasze myśli są z jego rodziną i bliskimi. Spoczywaj w pokoju, Sebastianie" - oznajmił ETSV Hamburg.