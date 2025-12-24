Wielki skandal przed Turniejem Czterech Skoczni. Jest ostateczna decyzja FIS.

Puchar Świata w skokach narciarskich rozkręca się na dobre. Na przełomie 2025 i 2026 roku rozpocznie się 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Skoczkowie narciarscy przyjadą na inauguracyjne zawody w Oberstdorfie po zmaganiach w szwajcarskim Engelbergu, gdzie triumfatorami okazali się Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi.

Podczas weekendu w Szwajcarii doszło do dużej afery sprzętowej, której echa słyszalne są do teraz. W trakcie kwalifikacji do niedzielnego konkursu zdyskwalifikowany został Vladimir Zografski. Bułgar nie przeszedł kontroli sprzętu, która wykazała zbyt dużą szerokość nart. Takie same uzasadnienie odnotowano przy dyskwalifikacji Rumuna Mihnei Aleksandru Spulbera. Obu zawodników łączy to, że mają narty od tego samego producenta.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie osiągnięcie Stocha. Przeszedł do historii

W związku z takim obrotem spraw zawodnicy zostali ukarani żółtymi kartkami i, wedle ustanowionych przed obecnym sezonem przepisów, są o jedno przewinienie od zawieszenia na dwa kolejne konkursy.

Zaraz po konkursie firma dostarczająca narty wystosowała oficjalne pismo do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), w której przyznano się do błędów produkcyjnych, a także przekonywano brak intencjonalności ze strony zawodników w tym temacie. Wiadomo też, że firma nie uprzedziła zawodników o możliwym błędzie.

Na kilka dni przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni okazuje się, że cofnięcie zawieszenia nie ulegnie zmianie, co potwierdził w oficjalnym piśmie koordynator do spraw kontroli sprzętu Mathias Hafele, stąd zarówno Zografski, jak i Spulber przystąpią do pierwszej ważnej imprezy w tym sezonie zagrożeni zawieszeniem.

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 28 grudnia 2025 roku. Wtedy to ruszą treningi i kwalifikacje do zawodów w niemieckim Oberstdorfie. Tytułu z ubiegłego sezonu będzie bronił Austriak Daniel Tschofenig.

JZ, Polsat Sport