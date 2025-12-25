Kosa na Kosę - 26.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu "Kosa na Kosę". O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.
Jakub i Roman Koseccy w świątecznym odcinku "Kosa na Kosę"
Jakub i Roman Koseccy przygotowali odcinek świąteczny. Będzie więc wspólne granie na gitarze, śpiewanie kolęd oraz wspomnienia o tym, jak jak Święta Bożego Narodzenia wyglądały, gdy grali jeszcze w piłkę.
Koseccy odpowiedzą na pytanie, na co może pozwolić sobie piłkarz w trakcie świąt, a czego nie może robić. Wspomną również o tym, jak wyglądały święta w różnych krajach, w których przyszło im występować.
Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.
