Najlepsi szachiści zagrają w Katarze. Duda na czele reprezentacji Polski

Tytułów bronić będą Rosjanin Wołodar Murzin (rapid) i Norweg Magnus Carlsen, który przed rokiem w Nowym Jorku wywalczył swój ósmy złoty medal MŚ w blitzu (tym razem wspólnie z Janem Niepomniaszczim), oraz reprezentantka Indii Humpy Koneru i Chinka Wenjun Ju.

W tym roku czempionat w Dausze będzie miał dodatkową rangę, gdyż czołowa trójka turnieju w szachach szybkich oraz finaliści rywalizacji w błyskawicznych zakwalifikują się automatycznie do nowego cyklu Total Chess World Championship. To seria turniejów z udziałem 24 zawodników, które będą wyłaniać „totalnego” mistrza świata, łącząc rywalizację w szachach klasycznych (skróconych do 45 minut plus dodatkowo 30 sekund za każdy ruch), szybkich i blitzu.

Udział w imprezie na Bliskim Wschodzie potwierdziło 233 osoby w kategorii open oraz 130 w rywalizacji kobiet. Łączna pula nagród wynosi ponad milion dolarów.

Obsada jest bardzo silna. Oprócz lidera rankingu FIDE, wielokrotnego mistrza świata Carlsena, na listach startowych są m.in. Niepomniaszczi, Amerykanie Levon Aronian i Fabiano Caruana czy Francuz Maxime Vachier-Lagrave.

Listę uczestniczek turnieju kobiet otwierają trzy Chinki - aktualna mistrzyni świata w szachach klasycznych Ju Wenjun, Tan Zhongyi i Tingjie Lei, a są na niej także Rosjanki Aleksandra Goriaczkina i Kateryna Łachno oraz Koneru.

Polskę reprezentować będą trzykrotny medalista MŚ w blitzu Duda, Radosław Wojtaszek i Jakub Kosakowski oraz sześcioosobowa ekipa szachistek: Aleksandra Malcewska, która w styczniu wywalczyła w Monako tytuł mistrzyni Europy w szachach błyskawicznych, Oliwia Kiołbasa, Klaudia Kulon, Michalina Rudzińska, Katarzyna Dwilewicz i Liwia Jarocka.

Duda w turniejach o MŚ w rapidzie i blitzu zwykle walczy o najwyższe lokaty. W 2017 roku w Sankt Petersburgu zdobył srebrny medal w szachach błyskawicznych, ustępując tylko Carlsenowi. Dwa lata później w Moskwie, gdzie w obu kategoriach open triumfował Norweg, Polak był siódmy w szachach szybkich i dziesiąty w błyskawicznych. W 2021 roku w mistrzostwach rozgrywanych na PGE Narodowym w Warszawie zajął piąte miejsce w rapidzie i zdobył wicemistrzostwo w blitzu. W 2022 w Ałmatach został sklasyfikowany, odpowiednio, na 13. i piątej pozycji, rok później w Samarkandzie był 45. i 10., a w poprzednich mistrzostwach w Nowym Jorku wywalczył 22. lokatę i brązowy medal (wspólnie z Amerykaninem Wesleyem So), po półfinałowej porażce z Carlsenem.

- Rok w rok grywam w tych mistrzostwach. To dość przyjemny i ciekawy turniej. Można się spotkać w wieloma silnymi przeciwnikami - powiedział 27-letni arcymistrz z Wieliczki, który w Katarze staje przed pierwszą szansą zakwalifikowania się do cyklu Total Chess World Championship.

Arcymistrz z Wieliczki zajmuje dziewiąte (rapid) i ósme (blitz) miejsce na listach startowych. Na stronie FIDE wymieniany jest wśród faworytów jako "od dawna jeden z najniebezpieczniejszych graczy w tempie przyspieszonym".

25-letnia Oliwia Kiołbasa, podwójna złota medalistka niedawnych drużynowych ME kobiet w szachach klasycznych (z zespołem i indywidualnie na trzeciej szachownicy), liczy na wyższe lokaty niż w Nowym Jorku, gdzie jej najlepszym wynikiem była 50. pozycja w blitzu wśród 108 uczestniczek.

- Cele mam ustalone i zapisane w dzienniczku treningowym. Wolę głośno o nich nie mówić, ale wydaje mi się, że jestem przygotowana lepiej niż rok temu. Biorę ten turniej zdecydowanie bardziej poważnie. Wcześniej nie miałam za wiele praktyki w przyspieszonym tempie gry. Nie dostosowywałam też treningu pod żaden turniej rapidowy czy błyskawiczny. W tym roku było inaczej, żeby zwiększyć swoje szanse - zaznaczyła tegoroczna srebrna medalistka mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych.

W dniach 26-28 grudnia odbędzie rywalizacja w szachach szybkich (13 rund w turnieju open, 11 w kobiecym), a 29 i 30 grudnia w błyskawicznych (19 rund open, 15 kobiet, plus półfinały i finał dla czwórki najlepszych).

