Trzylatek zaszokował świat! Najmłodszy zawodnik w historii

Oficjalne zestawienie najlepszych szachistów świata nie przewiduje dolnej granicy wieku. Jedynym wymogiem, by zostać uwzględnionym, jest rozegranie co najmniej pięciu partii z zawodnikami już klasyfikowanymi i wygranie chociaż jednej z nich. Ta sztuka udała się trzylatkowi z Indii, który wygrał już trzy starcia z takimi graczami i pojawił się w najnowszym rankingu FIDE.





ZOBACZ TAKŻE: Dołączył do Federera, Nadala i Djokovicia! Co za wyczyn



Co ciekawe, w świecie tej dyscypliny sportu nie jest to sytuacja bez precedensu. Rodak młodego rekordzisty - Anish Sarkar - również przez rok dzierżył tytuł najmłodszego szachisty w historii, lecz Kushwaha przebił go w tej statystyce, będąc młodszym o jeden miesiąc w chwili pojawienia się w rankingu.

O historii fenomenalnego trzylatka rozpisują się media na całym świecie, nie tylko te sportowe. Z sukcesu syna dumny jest ojciec, który podzielił się z mediami swoją radością.





- To dla nas wielka duma i zaszczyt, że nasz syn został najmłodszym szachistą na świecie, który osiągnął ranking FIDE... Chcemy, aby został arcymistrzem – powiedział ojciec chłopaka, Siddharth Singh, indyjskiemu portalowi ETV Bharat.



Próg pojawienia się w rankingu wynosi 1400, młody Indyjczyk na tę chwilę legitymuje się wynikiem 1572. Wynik lidera światowych tabel Norwega Magnusa Carlsena wynosi 2840. Najlepszy Polak w zestawieniu FIDE to Jan-Krzysztof Duda, który z rezultatem 2729 zajmuje 21. lokatę.

ST, Polsat Sport