Grał na mistrzostwach świata, a teraz walczy z chorobą. Ważny apel

W poruszającym materiale wideo 56-latek opowiedział o szczegółach zmagania się z rakiem prostaty. Ujawnił, że pierwszą diagnozę otrzymał osiemnaście miesięcy temu. Był to na tyle agresywny rak, że wymagał operacji. Pomimo szybkiego działania zdołał rozprzestrzenić się na kość miednicy.





ZOBACZ TAKŻE: Koniec pewnej ery! Legenda Premier League zmienia klub

- Około 18 miesięcy temu poszedłem na coroczne badanie i nalegałam na test PSA, jak zawsze, tym razem jednak mój PSA był podwyższony. Rezonans magnetyczny i biopsja szybko wykazały, że mam dość agresywnego raka prostaty - poinformował Hislop.





- Rok temu, niemal dokładnie 6 grudnia, miałem radykalną prostatektomię i myślałem, że to koniec. Ale potem, sześć miesięcy później, moje PSA znów wzrosło, a kolejne badanie wykazało, że rak prostaty rozprzestrzenił się na kość miednicy. Wkrótce potem zacząłem brać leki, a dziś rano ukończyłem siedem i pół tygodnia radioterapii. Podróż trwa dalej - wyjawił bramkarz.





56-letni były bramkarz apelował również do potencjalnych odbiorców, by ci regularnie się badali. Szczególną uwagę zwrócił na mężczyzn pochodzenia karaibskiego, którzy mają być w większym stopniu narażeni na potencjalną chorobę.





- Najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu raka prostaty występuje wśród karaibskich mężczyzn, więc jeśli pozwolicie mi przemówić do mojej społeczności, do mojego ludu. Proszę, zrób badania, poznaj swoje PSA, śledź jego historię. Rak prostaty jest możliwy do przeżycia, jeśli zostanie wykryty wystarczająco wcześnie. Istnieją na to metody leczenia. Testowanie ratuje życie. Uratowało moje - apelował emerytowany piłkarz.





Shaka Hislop podczas piłkarskiej kariery rozegrał ponad 200 spotkań w Premier League. Dodatkowo w 2006 roku zagrał na mundialu, reprezentując Trynidad i Tobago. W wieku 38 lat, jako zawodnik FC Dallas, skończył przygodę z futbolem.

ST, Polsat Sport