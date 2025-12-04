Trener Jagiellonii nie wytrzymał po porażce w Pucharze Polski! Padły mocne słowa

- Nie zrealizujemy założonego celu, jakim było granie we wszystkich możliwych rozgrywkach na wiosnę. Musimy to zaakceptować, w tej chwili nie jest to łatwe. Nie analizuję meczu teraz w żaden sposób. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że jestem zły - dodał.

W końcówce spotkania kontuzji nabawił się Oskar Pietuszewski i - przy pomocy masażystów - opuścił boisko.

- Nie wiem jeszcze nic na temat jego stanu zdrowia, badania trwają - powiedział Siemieniec.

Trener GKS Rafał Górak podziękował kibicom za doping w trakcie kończącego się roku.

- Od pewnego czasu gramy bardzo solidnie, jesteśmy powtarzalni i to mnie bardzo cieszy. Chciałbym "wycisnąć" z tej drużyny jeszcze więcej. Dotychczas nie miałem "ręki" do rozgrywek pucharowych, zawsze zastanawiałem się, gdzie jest to we mnie, że nie potrafimy zrobić tego kroku dalej. Teraz zagramy w PP wiosną, a na tym szczeblu rozgrywkowym dawno nas nie było. Emocje w końcówce były ogromne, mamy poczucie dobrze wykonanej roboty. Takie momenty dają pewność, że idziemy w dobrym kierunku - zaznaczył.

Mecz, z racji przypadającej w czwartek Barbórki, był dedykowany górnikom. Przed spotkaniem i w przerwie przygrywała kibicom górnicza orkiestra dęta, a piłkarzy obu drużyny wyprowadziła eskorta złożona z ubranych w galowe mundury byłych i obecnych pracowników kopalń.

Katowiczanie objęli prowadzenie po błędzie bramkarza rywali Miłosza Piekutowskiego, który stracił piłkę we własnym polu karnym. Trener gości przy stanie 2:0 dokonał pięciu zmian, wpuścił na boisko "wszystko, co miał". Jagiellonia zamknęła katowiczan przed ich bramką, zdobyła kontaktowego gola z rzutu karnego, ale kontra gospodarzy w doliczonym czasie "zamknęła" spotkanie.

Kolejne spotkanie Jagiellonii w Lidze Konferencji zaplanowano na 11 grudnia. Godzina meczu Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano to 18.45. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

