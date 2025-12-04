Jagiellonia Białystok odpadła z Pucharu Polski!

Gospodarze wyszli na prowadzenie tuż przed przerwą. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy wynik otworzył Bartosz Nowak. Jak się okazało, kilka minut później - na początku drugiej części gry - ofensywny pomocnik dołożył asystę. Tym razem na listę strzelców wpisał się Ilia Szkurin.

Pod koniec straty zmniejszył Afimico Pululu, pewnie wykorzystując rzut karny. Choć "Jaga" dążyła do wyrównania, trzecie trafienie zanotowali piłkarze z Katowic. Raz jeszcze golkipera Jagiellonii pokonał Nowak i ustalił wynik meczu, tym samym zapewniając swojej drużynie awans do ćwierćfinału PP.

Niedługo Jagiellonia rozegra swój kolejny mecz w Lidze Konferencji. W czwartek 11 grudnia rywalami piłkarzy Adriana Siemieńca będą zawodnicy hiszpańskiego Rayo Vallecano. Transmisja na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wcześniej w czwartek w Pucharze Polski doszło do sporej niespodzianki. Drugoligowa Chojniczanka Chojnice wyeliminowała ekstraklasową Koronę Kielce.

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok 3:1 (2:0)

Bramki: Nowak 45+1, 90+5, Szkurin 51 - Pululu 86 (rzut karny)

Żółte kartki – GKS: Ilia Szkurin, Marcel Wędrychowski, Alan Czerwiński, Rafał Strączek, Jesse Bosch; Jagiellonia: Cezary Polak, Jesus Imaz, Oskar Pietuszewski, Afimico Pululu.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin).

Widzów: 6076.

BS, Polsat Sport