Następca Papszuna w Rakowie? "Totalnie niezauważony"
Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna. W najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast" eksperci zwrócili uwagę, że fakt ten został niezauważony.
W ostatnich tygodniach na naszym krajowym podwórku niemałe poruszenie wywoływała sprawa Marka Papszuna. W końcu wszystko udało się dopiąć, a ten został nowym trenerem Legii Warszawa.
ZOBACZ TAKŻE: Świąteczne zdjęcie rodziny Lewandowskich. "Feliz Navidad!"
Na stanowisku szkoleniowca Rakowa Częstochowa zastąpił go natomiast Łukasz Tomczyk. 37-latek dotąd zasiadał na ławce Polonii Bytom.
W najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast" eksperci zwrócili uwagę, że ściągnięcie Tomczyka przez "Medaliki" przeszło bez większego echa.
- Trener Łukasz Tomczyk został totalnie niezauważony. Tam otwiera się szansa na bardzo fajną i ciekawą karierę. Tak, jak w przypadku Adriana Siemieńca - rozpoczął Przemysław Iwańczyk.
Rzeczywiście, nawet podczas oficjalnej prezentacji Tomczyka w Rakowie nie obyło się bez wątków związanych z Siemieńcem.
- Siemieniec był przywoływany na tej konferencji przez Tomczyka. Zresztą, z ust Michała Świerczewskiego również padła nazwa klubu Jagiellonia - powiedział Paweł Gołaszewski.
Najpierw Legia, potem Raków.
- Konferencję Rakowa można było potraktować jako kontrapunkt do tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli konferencję przedstawiającą Papszuna w Legii - dodał Iwańczyk.
Fragment programu "Polsat Futbol Cast" w załączonym materiale wideo:
Przejdź na Polsatsport.pl