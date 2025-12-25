Następca Papszuna w Rakowie? "Totalnie niezauważony"

Julian CieślakPiłka nożna

Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna. W najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast" eksperci zwrócili uwagę, że fakt ten został niezauważony.

Portret mężczyzny z zarostem, wyglądającego na trenera piłkarskiego.
fot. PAP
Łukasz Tomczyk

W ostatnich tygodniach na naszym krajowym podwórku niemałe poruszenie wywoływała sprawa Marka Papszuna. W końcu wszystko udało się dopiąć, a ten został nowym trenerem Legii Warszawa.

 

Na stanowisku szkoleniowca Rakowa Częstochowa zastąpił go natomiast Łukasz Tomczyk. 37-latek dotąd zasiadał na ławce Polonii Bytom.

 

W najnowszym wydaniu programu "Polsat Futbol Cast" eksperci zwrócili uwagę, że ściągnięcie Tomczyka przez "Medaliki" przeszło bez większego echa.

 

- Trener Łukasz Tomczyk został totalnie niezauważony. Tam otwiera się szansa na bardzo fajną i ciekawą karierę. Tak, jak w przypadku Adriana Siemieńca - rozpoczął Przemysław Iwańczyk.

 

Rzeczywiście, nawet podczas oficjalnej prezentacji Tomczyka w Rakowie nie obyło się bez wątków związanych z Siemieńcem.

 

- Siemieniec był przywoływany na tej konferencji przez Tomczyka. Zresztą, z ust Michała Świerczewskiego również padła nazwa klubu Jagiellonia - powiedział Paweł Gołaszewski.

 

Najpierw Legia, potem Raków.

 

- Konferencję Rakowa można było potraktować jako kontrapunkt do tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli konferencję przedstawiającą Papszuna w Legii - dodał Iwańczyk.

 

Fragment programu "Polsat Futbol Cast" w załączonym materiale wideo:

 

