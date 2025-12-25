Nie żyje legenda klubu Premier League. To bohater dwóch finałów

Piłka nożna

W wieku 72 lat zmarł John Robertson - legendarny piłkarz Nottingham Forest. W trakcie kariery dwukrotnie sięgnął z klubem po Puchar Europy.

Zapalone znicz rzucający światło i cienie na kamienną powierzchnię.
Zmarł John Robertson, legenda Nottingham Forest

"Picasso futbolu", jak mawiał o nim legendarny trener Brian Clough, zmagał się z chorobą Parkinsona. W ostatnich tygodniach przebywał w szpitalu, o czym poinformował kapitan Nottingham Forest z tamtych lat John McGovern.

 

W związku z problemami zdrowotnymi Robertson nie wziął udziału w spotkaniu bohaterów finału z roku 1979 przy okazji niedawno spotkania Nottingham Forest - Malmoe w Lidze Europy.

 

Robertson to legenda Nottingham, a dla wielu kibiców najlepszy piłkarz w historii tego klubu. Rozegrał dla niego 350 spotkań - strzelił 71 goli i zaliczył 36 asysty.

 

Jest najbardziej znany ze świetnych występów w finałach Pucharu Europy. W 1979 roku w spotkaniu przeciwko Malmoe zaliczył asystę przy trafieniu Trevora Francisa, a rok później zdobył zwycięską bramkę przeciwko Hamburgerowi SV.

 

W barwach Nottingham występował w latach 1970-1983 oraz 1985-1986. Przez dwa lata grał także dla Derby County. Rozegrał też 28 meczów w reprezentacji Szkocji.

 

