Nie żyje legenda klubu Premier League. To bohater dwóch finałów

"Picasso futbolu", jak mawiał o nim legendarny trener Brian Clough, zmagał się z chorobą Parkinsona. W ostatnich tygodniach przebywał w szpitalu, o czym poinformował kapitan Nottingham Forest z tamtych lat John McGovern.

W związku z problemami zdrowotnymi Robertson nie wziął udziału w spotkaniu bohaterów finału z roku 1979 przy okazji niedawno spotkania Nottingham Forest - Malmoe w Lidze Europy.

Robertson to legenda Nottingham, a dla wielu kibiców najlepszy piłkarz w historii tego klubu. Rozegrał dla niego 350 spotkań - strzelił 71 goli i zaliczył 36 asysty.

Jest najbardziej znany ze świetnych występów w finałach Pucharu Europy. W 1979 roku w spotkaniu przeciwko Malmoe zaliczył asystę przy trafieniu Trevora Francisa, a rok później zdobył zwycięską bramkę przeciwko Hamburgerowi SV.

W barwach Nottingham występował w latach 1970-1983 oraz 1985-1986. Przez dwa lata grał także dla Derby County. Rozegrał też 28 meczów w reprezentacji Szkocji.