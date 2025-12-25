Przed rokiem konfrontacja w stolicy Dolnego Śląska zakończyła się jednak porażką zespołu z Kujaw 86:89. Tegoroczny, z 13. kolejki, będzie specjalnym spotkaniem dla trenera Grzegorza Kożana, który tym meczem pożegna się z funkcją pierwszego szkoleniowca. Od Nowego Roku stery w kujawskiej ekipie przejmuje 62-letni Ronen Ginzburg, doświadczony Izraelczyk z czeskim paszportem. Ginzburg ma być w Hali Stulecia i przyglądać się swoim nowym podopiecznym.

- Wspomnienia sprzed roku z meczu świątecznego nie są dobre, bo przegraliśmy. Piątkowe spotkanie będzie dla nas wyjątkowe, bo wielowymiarowe. To ostatni mecz trenera Kożana, pojedynek historyczny, "święta wojna", szczególnie dla starszych kibiców. Walczymy też cały czas o udział w Pucharze Polski. Mecz w takim okresie cieszy się zawsze szczególnym zainteresowaniem fanów i ma dużą oglądalność. To wszystko sprawia, że chcemy go wygrać - powiedział reprezentant Polski, zawodnik Anwilu Michał Michalak.

32-letni koszykarz podkreślił, że dla jego pokolenia to nieco inna „święta wojna” niż dla starszego pokolenia zawodników czy fanów.

- Pamiętam, że jako uczeń szkoły podstawowej oglądałem mecze Śląska z Anwilem, były duże emocje... Teraz jest inaczej. Mamy wiele meczów w lidze z "podwyższoną temperaturą", nie tylko ze Śląskiem. Anwil jest takim zespołem, że wiele drużyn przygotowuje się specjalnie na mecze z nami. Przed spotkaniem we Wrocławiu trenerzy opowiadają historię rywalizacji, by zagraniczni koszykarze mieli lepszą perspektywę, ale nie tylko przed tym, bo tak dzieje się w zasadzie przed każdym spotkaniem - dodał.

Wrocławianie, koszykarze 18-krotnego mistrza Polski, w okresie świątecznym grali dwa razy w historii i dwa razy wygrali. Do konfrontacji w piątek podchodzą w lepszych nastrojach niż rywal - we wtorek w zaległym spotkaniu z 1. kolejki pokonali po ofensywnej grze Dziki Warszawa 109:100.

Anwil zaległości (z Górnikiem Zamek Książ) ma przełożone na 6 stycznia, zaś dzień wcześniej - w poniedziałek, na zakończenie 12. kolejki, uległ w Zielonej Górze Zastalowi 82:91.

Transmisja meczu WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek w czwartek, 26 grudnia o godzinie 17:30 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

PAP