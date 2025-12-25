Gwiazdor wraca do gry! Kontuzja nie była aż tak poważna

26-letni zawodnik, jak informuje ESPN, ma być w składzie na spotkanie z Houston Rockets (w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego).

To oznacza, że słoweński koszykarz wróci na parkiety w pierwszą rocznicę ostatniego meczu rozegranego dla Dallas Mavericks przed głośnym transferem do zespołu z Kalifornii. Wówczas też doznał urazu łydki i nie grał w NBA prawie do połowy lutego, a powrócił już jako zawodnik swojego obecnego pracodawcy.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat Sochana. To może być koniec przygody

Tym razem pauzował znacznie krócej. Urazu doznał w trakcie sobotniego meczu derbowego z Clippers, a następnie opuścił wtorkową potyczkę z Phoenix Suns.

Lakers przegrali oba spotkania, co przydarzyło im się po raz pierwszy w tym sezonie. Zajmują czwarte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 19 zwycięstw i 9 porażek.

Doncic prowadzi w klasyfikacji NBA pod względem średniej punktów na mecz - 34,1. Ponadto zaliczył średnio 8,8 asyst i 8,6 zbiórek.

PAP