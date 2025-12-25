Gwiazdor wraca do gry! Kontuzja nie była aż tak poważna
Słynny słoweński koszykarz Luka Doncic wraca do gry po kontuzji łydki, która nie okazała się zbyt groźna. Pod jego nieobecność Los Angeles Lakers przegrali dwa spotkania z rzędu w NBA (doznał urazu w pierwszym z nich), co nie zdarzyło się im od początku sezonu.
26-letni zawodnik, jak informuje ESPN, ma być w składzie na spotkanie z Houston Rockets (w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego).
To oznacza, że słoweński koszykarz wróci na parkiety w pierwszą rocznicę ostatniego meczu rozegranego dla Dallas Mavericks przed głośnym transferem do zespołu z Kalifornii. Wówczas też doznał urazu łydki i nie grał w NBA prawie do połowy lutego, a powrócił już jako zawodnik swojego obecnego pracodawcy.
Tym razem pauzował znacznie krócej. Urazu doznał w trakcie sobotniego meczu derbowego z Clippers, a następnie opuścił wtorkową potyczkę z Phoenix Suns.
Lakers przegrali oba spotkania, co przydarzyło im się po raz pierwszy w tym sezonie. Zajmują czwarte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 19 zwycięstw i 9 porażek.
Doncic prowadzi w klasyfikacji NBA pod względem średniej punktów na mecz - 34,1. Ponadto zaliczył średnio 8,8 asyst i 8,6 zbiórek.