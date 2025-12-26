Erling Haaland pokazał, ile waży po świętach. Wymowny opis

Przed świętami Bożego Narodzenia Guardiola zalecił swoim zawodnikom, aby cieszyli się trzema dniami bez futbolu, ale nakazał dbać o dietę. Hiszpański trener ostrzegł, że piłkarze, którzy wrócą do klubu z nadwagą, zostaną wykluczeni ze składu na sobotni mecz z Nottingham Forest.

- Kiedy wrócą, będę na nich czekał, żeby sprawdzić, ile przytyli. Chcę zobaczyć, jak wyglądają. Jeśli ktoś będzie miał trzy kilogramy więcej, to zostaje w Manchesterze i nie jedzie do Nottingham – zapowiedział Guardiola, znany z nacisku na dietę i kondycję.

Haaland, który mierzy 195 cm i słynie z potężnej postury, jest nie tylko najskuteczniejszym piłkarzem "Obywateli", ale z 19 trafieniami w 17 spotkaniach otwiera klasyfikację strzelców Premier League.

Manchester City, który wygrał pięć ostatnich ligowych spotkań, zajmuje drugie miejsce w tabeli z 37 punktami, tracąc dwa do prowadzącego Arsenalu Londyn. Ekipa Forest sklasyfikowana jest na 17. pozycji, tuż nas strefą spadkowa - 18 pkt.

BS, PAP