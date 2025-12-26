Erling Haaland pokazał, ile waży po świętach. Wymowny opis
Erling Haaland z humorem odniósł się do zapowiedzi trenera Manchesteru City Josepa Guardioli, że po świętach zważy swoich podopiecznych. - Wszystko w porządku - ogłosił na profilu społecznościowym norweski gwiazdor angielskiego zespołu, prezentując zdjęcie wagi, wskazującej 94,4 kg.
Przed świętami Bożego Narodzenia Guardiola zalecił swoim zawodnikom, aby cieszyli się trzema dniami bez futbolu, ale nakazał dbać o dietę. Hiszpański trener ostrzegł, że piłkarze, którzy wrócą do klubu z nadwagą, zostaną wykluczeni ze składu na sobotni mecz z Nottingham Forest.
- Kiedy wrócą, będę na nich czekał, żeby sprawdzić, ile przytyli. Chcę zobaczyć, jak wyglądają. Jeśli ktoś będzie miał trzy kilogramy więcej, to zostaje w Manchesterze i nie jedzie do Nottingham – zapowiedział Guardiola, znany z nacisku na dietę i kondycję.
Haaland, który mierzy 195 cm i słynie z potężnej postury, jest nie tylko najskuteczniejszym piłkarzem "Obywateli", ale z 19 trafieniami w 17 spotkaniach otwiera klasyfikację strzelców Premier League.
Manchester City, który wygrał pięć ostatnich ligowych spotkań, zajmuje drugie miejsce w tabeli z 37 punktami, tracąc dwa do prowadzącego Arsenalu Londyn. Ekipa Forest sklasyfikowana jest na 17. pozycji, tuż nas strefą spadkowa - 18 pkt.Przejdź na Polsatsport.pl