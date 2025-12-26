Kolędowanie z Romanem Koseckim. Świąteczny występ na antenie Polsatu Sport
Piątkowy odcinek "Kosa na Kosę" był wyjątkowy. Wszystko to oczywiście ze względu na święta Bożego Narodzenia. Podczas programu odbyło się kolędowanie z Romanem Koseckim. Były reprezentant Polski specjalnie dla państwa zagrał na gitarze kilka kolęd, śpiewając wspólnie z Jakubem.
Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej magicznych okresów w roku. 26 grudnia, w drugi dzień obchodów, jak co piątek, widzowie mogli obejrzeć program "Kosa na Kosę".
Z racji świąt wydanie to było wyjątkowe. Na antenie odbyło się bowiem kolędowanie z Romanem Koseckim, któremu wtórował jego syn Jakub.
Były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport, zagrał na gitarze i zaśpiewał cztery utwory. Mogliśmy posłuchać takich kolęd, jak: "Do szopy, hej pasterze", "Lulajże Jezuniu", "Cicha noc" i "Przybieżeli do Betlejem".
Na koniec Koseccy życzyli wszystkim udanych świąt.
- Słuchajcie, zdrowych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim zróbcie tak, żebyście zapamiętali te święta dobrze. Szanujcie się, kochajcie, nie kłóćcie - w ogóle, zero jakichkolwiek dyskusji, zero polityki, zero ostrych tematów. Przestańcie, jesteście rodzinami. Kochajcie się. Nie dajcie się podzielić. To jest mój apel. Wszystkiego najlepszego - rzekł Roman.