Kolędowanie z Romanem Koseckim. Świąteczny występ na antenie Polsatu Sport

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej magicznych okresów w roku. 26 grudnia, w drugi dzień obchodów, jak co piątek, widzowie mogli obejrzeć program "Kosa na Kosę".

Z racji świąt wydanie to było wyjątkowe. Na antenie odbyło się bowiem kolędowanie z Romanem Koseckim, któremu wtórował jego syn Jakub.

Były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport, zagrał na gitarze i zaśpiewał cztery utwory. Mogliśmy posłuchać takich kolęd, jak: "Do szopy, hej pasterze", "Lulajże Jezuniu", "Cicha noc" i "Przybieżeli do Betlejem".

Na koniec Koseccy życzyli wszystkim udanych świąt.

- Słuchajcie, zdrowych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim zróbcie tak, żebyście zapamiętali te święta dobrze. Szanujcie się, kochajcie, nie kłóćcie - w ogóle, zero jakichkolwiek dyskusji, zero polityki, zero ostrych tematów. Przestańcie, jesteście rodzinami. Kochajcie się. Nie dajcie się podzielić. To jest mój apel. Wszystkiego najlepszego - rzekł Roman.

Kolędowanie z Romanem Koseckim podczas programu "Kosa na Kosę":

