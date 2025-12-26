Kolędowanie z Romanem Koseckim. Świąteczny występ na antenie Polsatu Sport

Piłka nożna

Piątkowy odcinek "Kosa na Kosę" był wyjątkowy. Wszystko to oczywiście ze względu na święta Bożego Narodzenia. Podczas programu odbyło się kolędowanie z Romanem Koseckim. Były reprezentant Polski specjalnie dla państwa zagrał na gitarze kilka kolęd, śpiewając wspólnie z Jakubem.

Roman Kosecki grający na gitarze i śpiewający podczas programu "Kosa na Kosę".
Roman Kosecki

Święta Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej magicznych okresów w roku. 26 grudnia, w drugi dzień obchodów, jak co piątek, widzowie mogli obejrzeć program "Kosa na Kosę".

 

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierć wieku emocji: sukcesy, inspiracje i... poczucie misji. Reportaż na 25-lecie Polsatu Sport

 

Z racji świąt wydanie to było wyjątkowe. Na antenie odbyło się bowiem kolędowanie z Romanem Koseckim, któremu wtórował jego syn Jakub.

 

Były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport, zagrał na gitarze i zaśpiewał cztery utwory. Mogliśmy posłuchać takich kolęd, jak: "Do szopy, hej pasterze", "Lulajże Jezuniu", "Cicha noc" i "Przybieżeli do Betlejem".

 

Na koniec Koseccy życzyli wszystkim udanych świąt.

 

- Słuchajcie, zdrowych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Przede wszystkim zróbcie tak, żebyście zapamiętali te święta dobrze. Szanujcie się, kochajcie, nie kłóćcie - w ogóle, zero jakichkolwiek dyskusji, zero polityki, zero ostrych tematów. Przestańcie, jesteście rodzinami. Kochajcie się. Nie dajcie się podzielić. To jest mój apel. Wszystkiego najlepszego - rzekł Roman.

Kolędowanie z Romanem Koseckim podczas programu "Kosa na Kosę":

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJAKUB KOSECKIKOSA NA KOSĘPIŁKA NOŻNAROMAN KOSECKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Finał Superpucharu Włoch: Napoli - Bologna. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 