Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier. Kiedy mecz? O której godzinie?
Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier, czyli czas na kolejne spotkanie reprezentanta Polski podczas mistrzostw świata w darcie. Kiedy mecz Ratajski - Plaisier? O której godzinie Ratajski gra na MŚ?
Po kilkudniowej, świątecznej przerwie, wraca rywalizacja podczas mistrzostw świata w darcie. W sobotę swój kolejny mecz rozegra najlepszy polski zawodnik, Krzysztof Ratajski.
Ratajski podczas tegorocznej imprezy rozegrał dwa mecze. W pierwszej rundzie zmierzył się z Filipińczykiem Alexisem Toylo, triumfując 3:0. W drugiej poradził sobie równie dobrze - ograł 3:1 Anglika Ryana Joyce'a.
W trzeciej rundzie jego rywalem będzie sprawca jednej z największych sensacji ostatnich lat, Wesley Plaisier. Holender w poprzedniej rundzie ograł słynnego Walijczyka Gerwyna Price'a, ogrywając mistrza świata z 2021 roku 3:0.
Ratajski - Plaisier. Kiedy mecz? O której godzinie dart?
Kiedy mecz Ratajski - Plaisier na MŚ w darcie? Jak się okazało, kolejny mecz Ratajskiego zostanie rozegrany w sobotę 27 grudnia. O której godzinie gra Ratajski? Polak rozpocznie sobotnie zmagania, więc jego mecz rozpocznie się około godziny 13.40.Przejdź na Polsatsport.pl