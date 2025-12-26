Podsumowanie roku 2025: Polska siatkówka mężczyzn

Punktem kulminacyjnym roku 2025 były mistrzostwa świata na Filipinach. Wcześniej jednak reprezentacja Polski miała za sobą bardzo udany okres przygotowawczy w postaci Ligi Narodów. W tych rozgrywkach Biało-Czerwoni sięgnęli po złoty medal, deklasując w finale Włochów (25:22, 25:19, 25:14).

Podczas światowego czempionatu doszło do rewanżu. Tym razem na etapie półfinału. Tam zdecydowanie lepsi okazali się jednak zawodnicy z Italii, a naszym rodakom pozostała walka o brąz. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Czechów w czterech partiach (25:18, 23:25, 25:22, 25:21), tym samym na ich szyjach zawisł kolejny krążek.

Wcześniej oczywiście rywalizacja toczyła się na klubowym podwórku. I tutaj nasze zespoły miały wiele do powiedzenia. W Final Four najważniejszego europejskiego pucharu, czyli Ligi Mistrzów, znalazły się aż dwie polskie drużyny: JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie, które stanęły naprzeciwko siebie w półfinale.

Po niesamowitej batalii lepsi okazali się "Jurajscy Rycerze" (19:25, 18:25, 25:20, 25:19, 22:20), którzy w finale ulegli jednak Perugii po zaciętym, pięciosetowym starciu (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:15). Jastrzębski z kolei wszedł na trzeci stopień podium po triumfie nad Halkbankiem Ankara (25:22, 26:24, 20:25, 25:28).

W drugich co do ważności europejskich rozgrywkach, Pucharze CEV, o wiktorię walczyła broniąca tytułu Asseco Resovia Rzeszów. Tym razem ekipa z Podpromia w finale musiała uznać wyższość przeciwników - Ziraatu Bankasi Ankara (27:25, 21:25, 25:23, 23:25, 17:19 / 25:20, 17:25, 16:25, 14:25).

Trofeum w gablocie polskiego zespołu znalazło się natomiast za sprawą Bogdanki LUK Lublin. Drużyna dowodzona wtedy przez Massimo Bottiego w kapitalnym stylu prezentowała się na międzynarodowej arenie. W finale Pucharu Challenge była górą nad włoskim potentatem - Cucine Lube Civitanova (25:20, 22:25, 25:28, 26:24 / 25:27, 21:25, 38:36, 25:20, 7:15).

Bogdanka błyszczała również na krajowym podwórku. Wzmocniona przed rozpoczęciem sezonu między innymi Wilfredo Leonem fazę zasadniczą zakończyła na czwartym miejscu, lecz to nie przeszkodziło jej w play-offach. W nich najpierw w trzech spotkaniach odprawiła ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębski Węgiel, a w wielkim finale triumfowała po czterech potyczkach nad Aluronem CMC Wartą Zawiercie, zostając tym samym pierwszy raz w historii klubu mistrzem Polski.

Puchar kraju padł łupem siatkarzy Jastrzębskiego. Ci pokonali w nim zawiercian 18:25, 25:22, 25:22, 30:28. "Jurajscy Rycerze" mogą więc mówić o niedosycie. Przegrali bowiem trzy finały (Liga Mistrzów, PlusLiga, Puchar Polski).

Cały materiał z podsumowaniem roku w polskiej siatkówce mężczyzn w załączonym materiale wideo: