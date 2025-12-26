Śląsk Wrocław górą w świątecznym klasyku

Przyjezdni weszli w ten mecz ze zdecydowanie większą energią. Z dystansu trafiali debiutujący Tyler Wahl oraz Elvar Fridriksson - było już 4:11. Później rzut z dystansu dołożył też Dawid Słupiński, a różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Jakub Urbaniak i Noah Kirkwood starali się na to odpowiadać, ale w tym momencie to nie wystarczało. Po trójce AJ Slaughtera było 20:27 po 10 minutach.

W drugiej kwarcie za odrabianie strat wziął się Issuf Sanon, a po dwóch rzutach z dystansu w wykonaniu Angela Nuneza gospodarze zbliżyli się już na cztery punkty. Po chwili do remisu doprowadzał Jakub Nizioł! Rywali blokowali Urbaniak i Kirkwood, a przewagę wrocławianom dawał Nunez. Teraz spotkanie zdecydowanie się wyrównało. Dzięki rzutom wolnym Wahla pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:47.

Po przerwie rywalizacja nadal była zacięta. Aktywny był Stefan Djordjević, ale z drugiej strony świetnie radził sobie Michał Michalak. Po późniejszym trafieniu Angela Nuneza gospodarze byli lepsi o cztery punkty. Zespół trenera Grzegorza Kożana ciągle był blisko, ale jednak to wrocławianie mieli teraz inicjatywę - zarówno w ataku, jak i w obronie. Po 30 minutach było 65:61.

W czwartej kwarcie dość szybko uciekali nawet na dziewięć punktów po trójce Błażeja Kulikowskiego. Podobne rzuty dokładali chociażby Jakub Nizioł i Ajdin Penava. Teraz ekipa z Włocławka miała problemy, aby dotrzymać kroku przeciwnikom. Drużyna trenera Ainarsa Bagatskisa kontrolowała wydarzenia na parkiecie - również dzięki Grayowi i Urbaniakowi. Anwil walczył do samego końca, ale ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 86:79.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Angel Nunez z 15 punktami i 6 zbiórek. W ekipie gości wyróżniał się Elvar Fridriksson z 16 punktami i 4 asystami.

ORLEN Basket Liga - 13. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – Anwil Włocławek 86:79 (20:27, 26:20, 19:14, 21:18)

WKS Śląsk: Angel Nunez 15, Issuf Sanon 13, Jakub Nizioł 12, Noah Kirkwood 11, Jakub Urbaniak 11, Kadre Gray 10, Ajdin Penava 7, Stefan Djordjevic 4, Błażej Kulikowski 3, Aleksander Wiśniewski 0;

Anwil: Elvar Fridriksson 16, Michał Michalak 13, Tyler Wahl 11, Kacper Borowski 9, Eric Lockett 8, A.J. Slaughter 6, Isaiah Mucius 6, Nijal Pearson 5, Dawid Słupiński 5, Michał Kołodziej 0.

