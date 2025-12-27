Chelsea - Aston Villa. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Chelsea i Aston Villa zmierzą się w meczu 18. kolejki piłkarskiej Premier League. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - Aston Villa od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

Obie drużyny świetnie spisują się w tegorocznych rozgrywkach angielskiej Premier League. Chelsea plasuje się na czwartej lokacie z ośmioma zwycięstwami na koncie. Ostatnie z nich przyszło niedawno w grudniowym starciu z Evertonem, które piłkarze "The Blues" rozstrzygnęli na swoją korzyść po strzelniu dwóch bramek.

 

Aston Villa z kolei zachwyca imponującą serią wygranych. Pilkarze z Londynu nie przegrali ani jednego spotkania od 1 listopada i porażki z Liverpoolem. Podopieczni Unaia Emery'ego z Mattym Cashem na czele świetnie spisują się w tegorocznej kampanii i są w ostatnim czasie nie do zatrzymania.


Czy Chelsea powstrzyma rozpędzonych piłkarzy Aston Villa? A może będą oni kontynuować swoją serię? Przekonamy się już w sobotni wieczór.


