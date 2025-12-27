Iga Świątek kończy rok w chińskim Shenzhen, gdzie odbywa się pokazowy turniej World Tennis Continental Cup. Zgodnie z formułą zawodów Europa mierzy się z Resztą Świata, a Polka ma za sobą już dwa singlowe spotkania. Mowa o rywalizacji z Jeleną Rybakiną, którą pokonała pewnie po dwóch setach i przegranym meczu z Chinką - Wang Xinyu.

Tym razem przyjdzie czas na deblowe zmagania, gdzie Polka zagra w parze z Valentinem Vacherotem. Rywalami polsko-monakijskiej pary będą Andriej Rublow oraz Jelena Rybakina. To oznacza, że Świątek czeka kolejne starcie z Kazaszką, którą świetnie zna również z singlowych kortów. Spotkanie wstępnie zaplanowano na niedzielę 28 grudnia czasu polskiego. Będzie to ostatnia rywalizacja Polki w ramach turnieju World Tennis Continental Cup.



A na początku przyszłego roku, konkretnie 5 i 7 stycznia, Świątek będzie reprezentowała Polskę podczas United Cup, gdzie rywalami będą Niemcy oraz Holandia. W składzie Biało-Czerwonych znalazł się jeszcze m.in. Hubert Hurkacz. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Kiedy gra polska tenisistka w Shenzhen?

Iga Świątek rozegra swój kolejny mecz w niedzielę 28 grudnia około godz. 12:00 czasu polskiego. Polka zagra w parze z Valentinem Vacherotem. Ich rywalami będą Andriej Rublow i Jelena Rybakina. Relację live z tego spotkania będzie można śledzić na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport