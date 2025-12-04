Świątek w czołówce sportsmanek. Chodzi o zarobki

Świątek, która w tym roku wygrała historyczny Wimbledon, zarobiła na korcie ponad dziesięć milionów dolarów. Pod tym względem lepsza od niej była tylko Aryna Sabalenka z piętnastoma milionami.

W rankingu Sportico uwzględniono również wpływy z reklam i od sponsorów, co w przypadku Świątek daje zawrotną sumę trzynastu milionów dolarów! A to oznacza, że wiceliderka rankingu WTA w całym 2025 roku zarobiła w sumie 23 miliony dolarów, czyli ponad 80 milionów złotych!

To czyni 24-latkę trzecią najlepiej zarabiającą w kobiecym sporcie na świecie. Przed nią znajdują się tylko Sabalenka, która na korcie zgromadziła tyle samo, co za kontrakty reklamowe, czyli po piętnaście milionów. Co ciekawe, liderką rankingu jest Coco Gauff.

Amerykanka na korcie zarobiła mniej od Sabalenki i Świątek, bo "tylko" osiem milionów dolarów, ale jej wpływy z reklam i od sponsorów są nieporównywalnie wyższe niż Białorusinki oraz Polki. Mowa bowiem o kwocie 23 milionów dolarów! To sprawia, że trzecia "rakieta" świata zarobiła łącznie 31 milionów w mijających dwunastu miesiącach.

W czołówce zestawienia widnieje aż dziesięć nazwisk tenisistek. To m.in. Zheng Qinwen, Madison Keys, Elena Rybakina i Naomi Osaka. Na czwartym miejscu znajduje się narciarka Eileen Gu, której ten rok przyniósł zysk podobny do Świątek, czyli 23 milionów, ale wyłącznie za umowy sponsorskie!

Na dalszych lokatach znajdują się koszykarka Caitlin Clark, golfistka Nelly Korda oraz gimnastyczka Simone Biles.

Polsat Sport