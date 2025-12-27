SuperLega: Vero Volley Milano - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano od początku sezonu spisuje się niemalże perfekcyjnie. Choć wygrało wszystkie mecze w lidze, to ma na koncie 46 punktów, gdyż raz - z Uyba Volley Busto Arsizio - zwyciężyło 3:2. Jedną z liderek drużyny jest oczywiście Joanna Wołosz, która broni jej barw od 2017 roku. Ostatnio Conegliano sensacyjnie poległo za to w finale Klubowych Mistrzostw Świata z zespołem Scandicci 1:3, co przerwało imponującą serię 17 zwycięstw z rzędu.

Vero Volley również ma za sobą udane tygodnie. Mimo że w ubiegłej kolejce poległo z Volley Vallefoglia, to wcześniej wygrało aż sześć meczów. Faworytem sobotniego starcia będzie jednak mimo wszystko zespół gości, zwłaszcza że w ośmiu tegorocznych spotkaniach aż siedmiokrotnie pokonał rywalki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Milano kontra A. Carraro Prosecco Doc Conegliano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.