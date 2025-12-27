Pokonali polski zespół, a teraz taka wiadomość! Bolesna porażka klubowych wicemistrzów świata

Japoński zespół Osaka Blueton przegrał z Suntory Sunbirds 1:3 w meczu siatkarskiej SV League. Podopieczni trenera Tuomasa Sammelvuo w ostatnim czasie zdobyli klubowe wicemistrzostwo świata pokonując w drodze do finału Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Gracze siatkówki w akcji podczas meczu, z jednym zawodnikiem serwującym piłkę.
Fot. PAP
Antoine Brizard z Osaka Blueton (z prawej) w akcji przeciwko zespołowi z Perugii.

Porażki Osaka Blueton w japońskiej lidze należą do rzadkości. W tym sezonie podopieczni trenera Tuomas Sammelvuo tylko dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala i obie porażki przypadły na jednego rywala - mowa o Suntory Sunbirds, które właśnie dokonało tej sztuki po raz drugi.

 

Ekipa Oliviera Lecata z takimi siatkarzami w składzie jak Ran Takahashi, Dmitrij Muserski czy Tomohiro Ogawa narzuciła wysokie tempo gry już w pierwszych dwóch setach. W trzeciej partii Osaka Blueton próbowali powrócić do walki triumfując po grze na przewagi, ale czwarty set ostatecznie rozstrzygnął całe spotkanie.


Suntory Sunbirds prowadzą w tabeli ligi japońskiej z zaledwie jedną porażką. Osaka Blueton plasują się na drugim miejscu, z kolei trzecią lokatę zajmując zawodnicy JTEKT Stings.


Osaka Blueton w ostatnim czasie mierzyła się w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyła srebrny medal. Japońska ekipa uległa w finale Perugii. Włoska drużyna pewnie wygrała dwa pierwsze sety i była górą również w trzecim, najbardziej wyrównanym oraz zwieńczonym grą na przewagi.


W półfinale z kolei rywalami japońskiej ekipy byli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Polski zespół przegrał wówczas 0:3. "Jurajscy Rycerze" rozegrali słabe spotkanie i wyraźnie ulegli rywalom, którzy sięgnęli potem po srebro.

 

Suntory Sunbirds - Osaka Blueton 3:1 (25:23, 25:21, 24:26, 25:19)

