Zdobyli KMŚ, a teraz to! Perugia nie zwalnia tempa

Krystian NatońskiSiatkówka

Sir Safety Perugia, opromieniona niedawnym triumfem na Klubowych Mistrzostwach Świata w Brazylii, wróciła na krajowe podwórko i pewnie pokonała w piątkowy wieczór Cisternę Volley 3:0 w ramach 13. kolejki SuperLegi. W składzie gości nie zabrakło Kamila Semeniuka. Dzięki temu włoski gigant wejdzie w nowy rok jako współlider tabeli.

Siatkarze drużyny Sir Safety Perugia w czarnych koszulkach z numerami 8 i 16 na boisku.
fot. PAP
Siatkarze Sir Safety Perugia kontynuują świetną passę

Perugia była zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, aczkolwiek wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy mogło zastanawiać się, jak włoski gigant zareaguje po powrocie z dalekiej Brazylii, gdzie w miniony weekend rozegrano Klubowe Mistrzostwa Świata.

 

Ekipa Kamila Semeniuka wygrała tamte zmagania z kompletem zwycięstwem, pokonując w finale japońską Osakę Bluteon 3:0.

 

W piątek 26 grudnia Perugia zmierzyła się na wyjeździe z Cisterną, która przed tym spotkaniem miała bilans trzech zwycięstw i dziewięciu porażek. Gospodarze zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli. Przyjezdni liczyli na jedenasty triumf, który umożliwiłby im pozycję współlidera tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Były as PlusLigi podjął decyzję w sprawie przyszłości. To tam zagra w przyszłym sezonie

 

Oba zespoły zmierzyły się drugi raz w odstępie miesiąca. Pod koniec listopada Perugia wygrała u siebie bez straty seta. W rewanżu kibice gospodarzy liczyli na sprawienie sensacji, ale wyżej notowani adwersarze zawiesili zbyt wysoko poprzeczkę.

 

Wystarczy powiedzieć, że Cisterna w żadnej partii nie przekroczyła bariery 20 punktów. W pierwszym secie uzbierała zaledwie 14 "oczek". W dwóch kolejnych było nieco lepiej, ale za każdym razem kończyło się na 20 punktach.

 

Dzięki zwycięstwu za pełną pulę Perugia zrównała się punktami z liderującym Trentino. Tuż za prowadzącą dwójką czai się Werona z "oczkiem" mniej. Wszystkie te zespoły mają identyczny bilans jedenastu wygranych i dwóch porażek.

 

Cisterna Volley - Sir Safety Perugia 0:3 (14:25, 20:25, 20:25)

CISTERNA VOLLEYKAMIL SEMENIUKSIATKÓWKASIR SAFETY PERUGIASUPERLEGAWŁOCHY
