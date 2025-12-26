Były as PlusLigi podjął decyzję w sprawie przyszłości. To tam zagra w przyszłym sezonie

Dla 28-letniego sportowca będzie to już drugie w karierze podejście do SMS Group Efeler Ligi. Ma'a w latach 2022-2025 był zawodnikiem (w pewnym momencie także kapitanem) Halkbanku Ankara, z którym sięgnął między innymi po mistrzostwo i dwa Puchary Turcji.

"Galatasaray HDI Sigorta, mimo walki o tytuły zarówno w krajowych rozgrywkach, jak i w Lidze Mistrzów, pracuje już nad kompletowaniem składu na kolejny sezon. Nowym rozgrywającym Żółto-Czerwonych będzie Amerykanin Micah Ma'a, który dołączy do drużyny przed początkiem kampanii 2026/2027" - poinformował portal Voleybolun Sesi.

Ma'a rozpoczynał poważniejszą siatkarską karierę w UCLA Bruins, skąd w 2019 roku przeniósł się do francuskiego Stade Poitevin Volley-Beach. Po dwóch sezonach, spędzonych nad Loarą, Amerykanin trafił do PlusLigi, w której występował w latach 2021-2022 w GKS-ie Katowice. W barwach "Gieksy" Ma'a rozegrał 29 spotkań, w których zdobył 104 punkty, w tym aż 30 po asach serwisowych. Następnym przystankiem w jego karierze był wspomniany Halkbank, zaś w bieżącym sezonie reprezentant USA gra w lidze rosyjskiej, w zespole Fakieł Nowy Urengoj.

Amerykanin ma w siatkarskim CV srebrny medal ligi uniwersyteckiej NCAA, srebro i złoto ligi tureckiej oraz dwa Puchary Turcji. Z drużyną narodową sięgnął zaś między innymi po dwa srebra Ligi Narodów i olimpijski brąz (w 2024 roku w Paryżu).