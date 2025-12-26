Wybierają najlepszą siatkarkę roku. W finale dwie zawodniczki z Polski

O tym, która z zawodniczek zostanie Siatkarką Roku 2025 na Ukrainie, zadecyduje dwuetapowe głosowanie. W pierwszym swoje typy wskazało stu ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: trenerzy i panie kapitan drużyn narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, szkoleniowcy i panie kapitan zespołów z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych za naszą wschodnią granicą oraz uznani eksperci i dziennikarze, zajmujący się na co dzień siatkówką. Każdy z nich wskazał po trzy nazwiska: za pierwsze miejsce przyznawano 5 punktów, za drugie - 3 "oczka", a za trzecie - jeden punkt. Po podliczeniu punktów od setki respondentów do drugiego etapu przeszło dziesięć siatkarek.

ZOBACZ TAKŻE: Były trener siatkarskiej kadry stracił pracę. Nie wybaczono mu porażki w Superpucharze

W drugim etapie, który potrwa do 27 grudnia do godziny 21.00, głos będą mieli kibice, którzy będą wskazywali swoje faworytki za pośrednictwem kanału na Telegramie. Fani siatkówki mogą sporo namieszać w końcowej klasyfikacji, gdyż za pierwsze miejsce w głosowaniu kibiców przyznane będzie aż 30 punktów. Druga pozycja to 20 "oczek", a trzecia - 10. Najlepszą ukraińską zawodniczkę 2025 roku poznamy 27 grudnia po podliczeniu wszystkich punktów. Wtedy też dowiemy się, kogo wskazali poszczególny respondenci oraz kto był faworytką publiczności.

W dziesięcioosobowym finale znalazły się dwie przedstawicielki polskiej TAURON Ligi: Switłana Dorsman, środkowa DevelopResu Rzeszów, oraz Krystyna Niemcewa, libero MOYA Radomki Radom. Poza nimi o tytuł powalczą: Anna Artyszuk (SSC Palmberg Schwerin, Niemcy), Uliana Kotar (Volley Mulhouse Alsace, Francja), Lidia Łuczko, Adriana Pawlik (Bukowynka Czerniowce), Diana Meluszkyna (Besiktas Stambuł, Turcja), Ołeksandra Miłenko (Besiktas Stambuł, Turcja), Daria Szargorodskaja (Żetysu, Kazachstan) i Waleria Jakuszewa (Dobrodiy-Uniwersytet Medyczny-SHVSM Winnica).

Sensacyjnie wywalczonego przed rokiem tytułu broni Waleria Jakuszewa, która w 2024 roku wygrała głównie dzięki głosom ekspertów.