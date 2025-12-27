Czas na kolejne emocje z udziałem polskich siatkarzy w zagranicznych ligach! Tym razem na boisko tureckiej Efeler Ligi wyjdą zawodnicy Halkbanku Ankara wsród których będziemy mogli zobaczyć między innymi Aleksandra Śliwkę. Drużyna Polaka zagra z wysoko plasującą się ekipą Istanbul Genclik.

Aleksander Śliwka powrócił do gry po długo leczonym urazie, którego doznał jeszcze w trakcie sezonu reprezentacyjnego. Przyjmujący po raz pierwszy od tego czasu wystąpił 9 grudnia w spotkaniu 1. kolejki Ligi Mistrzów, gdzie jego Halkbank Ankara uległ w trzech setach Bogdance LUK Lublin. - To dla mnie wzruszający moment - wyznał wówczas na antenie Polsatu Sport reprezentant Polski.



W minionym czasie w życiu Śliwki doszło również do zmian w sferze prywatnej. Wraz ze swoją małżonką - Jagodą Gruszczyńską-Śliwką - powitał na świecie swojego synka.



- Czuję się dzięki temu wspaniale. Niezwykle cieszymy się z żoną. Wszystko jest dobrze, syn jest zdrowy, powoli sobie rośnie, tak że mam nadzieję, że moja rodzina będzie mogła do mnie dołączyć jak najszybciej w Turcji i będziemy mogli razem mieszkać i kontynuować tę przygodę - dodał Polak.



Relacja live i wynik na żywo meczu Halkbank Ankara - Istanbul Genclik od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport