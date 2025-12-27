Szok na mistrzostwach świata! Odpadł jeden z faworytów do końcowego triumfu
Stephen Bunting odpadł z mistrzostw świata w darcie! W sobotę górą w starciu z Anglikiem okazał się jego rodak, James Hurrell, triumfując 4:3.
- Stephen Bunting odpadł z mistrzostw świata w darcie
- Bunting, czwarty zawodnik rankingu PDC, przegrał z rodakiem Jamesem Hurrellem
- Na wcześniejszym etapie Bunting pokonał Polaka Sebastiana Białeckiego 3:2
Kolejna niespodzianka podczas tegorocznych mistrzostw świata w darcie! W sobotę z zawodami pożegnał się czwarty zawodnik rankingu PDC, Stephen Bunting. 40-latek z Liverpoolu nie zdołał pokonać swojego rodaka, przegrywając z Hurrellem 3:4.
ZOBACZ TAKŻE: Zawodnik wykluczony z mistrzostw świata! Natychmiastowa decyzja, znamy powód
Na wcześniejszym etapie turnieju Bunting, zeszłoroczny półfinalista MŚ, pokonał Polaka Sebastiana Białeckiego 3:2.
W mistrzostwach dalej gra inny z reprezentantów Polski, Krzysztof Ratajski. W sobotę pokonał Wesleya Plaisiera 4:3.
Holender to sprawca innej wielkiej sensacji podczas tegorocznej imprezy - we wcześniejszej rundzie sensacyjnie wyeliminował Walijczyka Gerwyna Price'a, mistrza świata z 2021 roku.
Stephen Bunting - James Hurrell 3:4Przejdź na Polsatsport.pl