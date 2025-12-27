Szok na mistrzostwach świata! Odpadł jeden z faworytów do końcowego triumfu

Stephen Bunting odpadł z mistrzostw świata w darcie! W sobotę górą w starciu z Anglikiem okazał się jego rodak, James Hurrell, triumfując 4:3.

Mężczyzna w okularach rzuca lotką, ubrany w koszulkę z napisem TARGET.
fot. PAP
Stephen Bunting przegrał z rodakiem w mistrzostwach świata w darcie
  • Stephen Bunting odpadł z mistrzostw świata w darcie 
  • Bunting, czwarty zawodnik rankingu PDC, przegrał z rodakiem Jamesem Hurrellem
  • Na wcześniejszym etapie Bunting pokonał Polaka Sebastiana Białeckiego 3:2

Kolejna niespodzianka podczas tegorocznych mistrzostw świata w darcie! W sobotę z zawodami pożegnał się czwarty zawodnik rankingu PDC, Stephen Bunting. 40-latek z Liverpoolu nie zdołał pokonać swojego rodaka, przegrywając z Hurrellem 3:4.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zawodnik wykluczony z mistrzostw świata! Natychmiastowa decyzja, znamy powód

 

Na wcześniejszym etapie turnieju Bunting, zeszłoroczny półfinalista MŚ, pokonał Polaka Sebastiana Białeckiego 3:2.

 

W mistrzostwach dalej gra inny z reprezentantów Polski, Krzysztof Ratajski. W sobotę pokonał Wesleya Plaisiera 4:3.

 

Holender to sprawca innej wielkiej sensacji podczas tegorocznej imprezy - we wcześniejszej rundzie sensacyjnie wyeliminował Walijczyka Gerwyna Price'a, mistrza świata z 2021 roku.

 

Stephen Bunting - James Hurrell 3:4

BS, Polsat Sport
