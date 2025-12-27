Tauron Liga siatkarek gra przed Nowym Rokiem! Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Pierwsza runda fazy zasadniczej Tauron Ligi już za nami. Każda z drużyn rozegrała po jedenaście spotkań, a liderem jest DevelopRes Rzeszów, który wywalczył 31 punktów. Broniące tytułu mistrzowskiego rzeszowskie Rysice o cztery punkty wyprzedzają rewelację obecnego sezonu - UNI Opole. Kolejne miejsca w tabeli zajmują łódzkie drużyny - PGE Budowlani oraz ŁKS Commercecon.

Pierwsze mecze drugiej rundy zostaną rozegrane jeszcze w 2025 roku. Ciekawie zapowiada się niedzielne starcie DevelopRes Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, w którym lider podejmie piątą drużynę w tabeli.

W kolejnych spotkaniach drużyny pogrążone ostatnio w kryzysie będą miały szansę poprawienia dorobku w starciach z wyżej notowanymi ekipami na własnym terenie. ITA Tools Stal Mielec podejmie PGE Budowlanych Łódź, a Moya Radomka Radom zmierzy się z Metalkas Pałacem Bydgoszcz.

Rok 2025 w Tauron Lidze zakończy się meczem EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - #VolleyWrocław, zaplanowanym na wtorek 30 grudnia. Będzie to starcie niezwykle ważne dla układu dołu tabeli. Beniaminek zamyka ligową stawkę, w dotychczasowych meczach nie wywalczył jeszcze nawet punktu i do przedostatniej drużyny z Wrocławie traci aż osiem oczek. To chyba ostatni moment na rozpoczęcie pogoni.

Dwunasta kolejka Tauron Ligi zostanie dokończona już w nowym, 2026 roku. Sokół & Hagric Mogilno zagra z Lotto Chemikiem Police (5 stycznia), a ŁKS Commercecon Łódź podejmie UNI Opole (to spotkanie zaplanowano dopiero na początek marca).

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Tauron Liga. Gdzie oglądać mecze?

2025-12-28: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-28: ITA Tools Stal Mielec – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-28: Moya Radomka Radom – Metalkas Pałac Bydgoszcz (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-30: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – #VolleyWrocław (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight).

