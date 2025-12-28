Dogrywka Cafe Futbol - 28.12. Stream online
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Gośćmi Przemysława Iwańczyka są wybitni reprezentanci Polski Roman Kosecki i Tomasz Hajto, były obrońca m.in. Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław Marek Wasiluk oraz zastępca redaktora naczelnego Tygodnika "Piłka Nożna" Przemysław Pawlak.
