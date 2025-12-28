Siemieniec trafi do ligi z TOP5? "Jest gotowy na ten krok"

Ostatni odcinek Cafe Futbol w 2025 roku był częściowo poświęcony podsumowaniu występów polskich klubów w Lidze Konferencji. Jednym z zespołów, które reprezentują nasz kraj w Europie była Jagiellonia prowadzona przez Adriana Siemieńca. Dotychczasowy przebieg trenerskiej kariery Siemieńca jest doceniany przez Marka Wasiluka, który wywołał ten temat w programie.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak w FC Barcelona? Będzie trenował w La Masii

- Praca Adriana Siemieńca przez 3 ostatnie lata jest już na tyle dobra i zweryfikowana, że możemy powiedzieć, iż to będzie szkoleniowiec, który otworzy nam chyba drzwi do Europy pod kątem trenerskim. Wydaje mi się, że jest już na ten krok gotowy - powiedział komentator Polsatu Sport.

- Gdzie widziałbyś trenera Siemieńca? - dopytał prowadzący Cafe Futbol Przemysław Iwańczyk. - Bo generalnie drzwi Europy Zachodniej są zamknięte dla naszych trenerów od lat... - dodał, a Wasiluk nie czekał z odpowiedzią. - Dam Wam przykład Fabiana Hürzelera, który był chyba trenerem Sankt Pauli, awansował do Bundesligi i wzięło go Brighton. Nie mam wrażenia, że Adrian nie poradziłby sobie w średnich klubach z TOP5 w Europie - stwierdził.

Po chwili ekspert Polsatu Sport podał argumenty przemawiające na korzyść Siemieńca. - On się musiał zmierzyć z tym, że trzeba było walczyć o utrzymanie czy trzeba było wygrać mistrzostwo Polski, a później szybko zaadaptować się do tego, co dzieje się w Europie. On robi wszystko z takim skutkiem, że nie widzę żadnego ograniczenia pod kątem miejsca, gdzie miałby się sprawdzić. Ma warsztat, jest przygotowany do tego, żeby takie wyzwania w krótkim czasie podejmować - zaznaczył Wasiluk.

W kolejnych minutach głos w dyskusji zabrali Roman Kosecki oraz Tomasz Hajto. W jakiej lidze Hajto widziałby Siemieńca? Odpowiedź w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport