Kolejny Polak w FC Barcelona? Będzie trenował w La Masii

Przez La Masię w ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia przewinęło się wiele talentów, które później zrobiły ogromną karierę w świecie futbolu. Na wyobraźnię działają przykłady Andresa Iniesty, Leo Messiego czy Lamine'a Yamala, który ostatnio błyszczy w pierwszej drużynie Barcelony.

W ich ślady może pójść wychowanek Szkoły Futbolu Staniątki Kajetan Góral. Do 2024 roku szkolił się w gminie Niepołomice, a w ostatnich miesiącach brał udział w obozach organizowanych przez Fútbol Valley, a także Espanyol pod nazwą RCDE Football Camp Polska. Podczas jednego z turniejów w Hiszpanii Góral został wybrany najbardziej wartościowym graczem zawodów.

Co najważniejsze, 11-latek został tam dostrzeżony przez przedstawicieli FC Barcelona, którzy zaprosili go na treningi w La Masii. Po nich zostanie podjęta decyzja co do dalszej wspólnej przyszłości Górala i Dumy Katalonii.

O zaproszeniu dla młodego piłkarza Fútbol Valley poinformowało w swoich mediach społecznościowych.

"Kajetan otrzymał zaproszenie na treningi z FC Barceloną (...) To efekt lat pracy, pasji, wyrzeczeń i wiary w proces. Dla Kajetana to kolejny krok w wielkiej piłkarskiej drodze. Dla nas - ogromna duma i potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens" - czytamy na Facebooku.

Kciuki za 11-latka trzymają też ludzie, którzy jako pierwsi szlifowali jego talent w Staniątkach. - Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być częścią Twojej piłkarskiej drogi prowadzącej do tak wielkiego miejsca. To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem talentu, ciężkiej pracy, determinacji i wiary w marzenia. Kajetan – gratulujemy Ci z całego serca - napisano w mediach społecznościowych Szkoły Futbolu Staniątki.

W pierwszej drużynie Barcelony występują obecnie dwaj Polacy - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W La Masii trenuje z kolei urodzony w 2009 roku Michał Żuk.

Polsat Sport