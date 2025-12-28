TCS w Oberstdorfie. Pary. Z kim skaczą Polacy?
Za nami kwalifikacje do pierwszego konkursu w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026. W Oberstdorfie wystąpi komplet polskich skoczków.
W kwalifikacjach Kamil Stoch zajął 14. miejsce, Maciej Kot był 19., Piotr Żyła - 22., Kacper Tomasiak - 25., a Paweł Wąsek - 32. Najlepszy był lider Pucharu Świata, Domen Prevc ze Słowenii.
W Oberstdorfie dojdzie do polskiego pojedynku - o awans do drugiej serii powalczą ze sobą Maciej Kot i Paweł Wąsek.
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy?
Od lat TCS jest rozgrywany w specyficznej formule - w postaci systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych.
Polskie pary TCS w Oberstdorfie:
Kamil Stoch vs Tomofumi Naito
Maciej Kot vs Paweł Wąsek
Piotr Żyła vs Artii Aigro
Kacper Tomasiak vs Niko Kytosaho
Kolejne przystanki prestiżowego turnieju to niemiecki Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbruck i Bischofshofen w Austrii.
Impreza tradycyjnie zakończy się 6 stycznia.