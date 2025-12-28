TCS w Oberstdorfie. Pary. Z kim skaczą Polacy?

W kwalifikacjach Kamil Stoch zajął 14. miejsce, Maciej Kot był 19., Piotr Żyła - 22., Kacper Tomasiak - 25., a Paweł Wąsek - 32. Najlepszy był lider Pucharu Świata, Domen Prevc ze Słowenii.

W Oberstdorfie dojdzie do polskiego pojedynku - o awans do drugiej serii powalczą ze sobą Maciej Kot i Paweł Wąsek.

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy?

Od lat TCS jest rozgrywany w specyficznej formule - w postaci systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych.

Polskie pary TCS w Oberstdorfie:

Kamil Stoch vs Tomofumi Naito

Maciej Kot vs Paweł Wąsek

Piotr Żyła vs Artii Aigro

Kacper Tomasiak vs Niko Kytosaho

Kolejne przystanki prestiżowego turnieju to niemiecki Garmisch-Partenkirchen oraz Innsbruck i Bischofshofen w Austrii.

Impreza tradycyjnie zakończy się 6 stycznia.

BS, Polsat Sport, PAP