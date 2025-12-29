Puchar Polski siatkarzy. Pary półfinałowe. Kto zagra w turnieju finałowym?

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy odbędzie się w dniach 10-11 stycznia w Krakowie. Które drużyny zagrają w półfinałach? Sprawdź pary półfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026.

Sześciu mężczyzn w zielonych koszulkach siatkarskich stoi w grupie na boisku.
fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn jako pierwsi wywalczyli awans do turnieju finałowego Pucharu Polski 2026, który zostanie rozegrany w styczniu w Tauron Arenie Kraków.

Puchar Polski siatkarzy 2026 składa się z pięciu rund wstępnych, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego. W rywalizacji wystartowało łącznie 39 zespołów. Dwie najlepsze drużyny z niższych klas rozgrywkowych awansowały do półfinałów, a stawkę uczestników na tym poziomie rozgrywek uzupełniło sześć czołowych drużyn z tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej.

 

Zwycięzcy ćwierćfinałowych spotkań wywalczyli awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Na sobotę zaplanowano mecze półfinałowe, a w niedzielę 11 stycznia zostanie rozegrany wielki finał.

 

Pary półfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026:

 

2026-01-10: Stal Nysa/Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn
2026-01-10: PGE Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie/Asseco Resovia.

 

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026

