Puchar Polski siatkarzy. Pary półfinałowe. Kto zagra w turnieju finałowym?

Puchar Polski siatkarzy 2026 składa się z pięciu rund wstępnych, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego. W rywalizacji wystartowało łącznie 39 zespołów. Dwie najlepsze drużyny z niższych klas rozgrywkowych awansowały do półfinałów, a stawkę uczestników na tym poziomie rozgrywek uzupełniło sześć czołowych drużyn z tabeli PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej.

Zobacz także: Ćwierćfinały Pucharu Polski siatkarzy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Zwycięzcy ćwierćfinałowych spotkań wywalczyli awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Na sobotę zaplanowano mecze półfinałowe, a w niedzielę 11 stycznia zostanie rozegrany wielki finał.

Pary półfinałowe Pucharu Polski siatkarzy 2026:

2026-01-10: Stal Nysa/Bogdanka LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn

2026-01-10: PGE Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie/Asseco Resovia.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport