Ćwierćfinały Pucharu Polski siatkarzy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Dwa ćwierćfinały rozegrano w poniedziałek. Pierwszoligowa drużyna BBTS Bielsko-Biała przegrała z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3. Również w trzech setach siatkarze PGE Projektu Warszawa pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów.

Zobacz także: Było 24:18, skończyło się na... 24:26! Niecodzienna końcówka seta w meczu polskiej ligi (WIDEO)

Drużyny, które wygrają swoje mecze w ćwierćfinałach, wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 roku w Tauron Arenie Kraków.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych Pucharu Polski siatkarzy 2026:

2025-12-29: BBTS Bielsko-Biała – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 20:25, 20:25)

2025-12-29: PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

2025-12-30: Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-30: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia (wtorek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport