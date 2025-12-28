Było 24:18, skończyło się na... 24:26! Niecodzienna końcówka seta w meczu polskiej ligi (WIDEO)

Siatkarki ITA Tools Stali Mielec przegrały z PGE Budowlanymi Łódź 1:3 w dwunastej kolejce Tauron Ligi. Po trzecim secie gospodynie mogły prowadzić 2:1, ale nie zdołały wykorzystać sześciu piłek setowych. Łodzianki doprowadziły do rywalizacji na przewagi, którą rozstrzygnęły na swoją korzyść.

Dwie drużyny siatkarek stoją po obu stronach siatki na boisku w hali sportowej.
fot. Polsat Sport
Siatkarki Budowlanych Łódź przegrywały 18:24, ale odrobiły straty i wygrały seta!

W meczu Stali z Budowlanymi po dwóch setach był remis 1:1. W trzecim, po błędzie rywalek, drużyna z Mielca miała piłki setowe przy stanie 24:18. Łodzianki obroniły się w kolejnej akcji, a później w polu serwisowym pojawiła się Alicja Grabka, która posłała dwa asy.

 

Niemożliwe stało się możliwe, gdy w dwóch kolejnych akcjach siatkarki Budowlanych zatrzymały rywalki blokiem i doprowadziły do rywalizacji na przewagi. W niej rywalki nie zdołały już zatrzymać łódzkich siatkarek, a Joanna Lelonkiewicz ustaliła wynik na 24:26.

 

PGE Budowlani Łódź wygrali więc osiem kolejnych akcji od stanu 24:18 do 24:26, odwracając losy seta. Jak do tego doszło? Zobacz w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
