Udany rewanż łódzkich siatkarek! Porażka Stali w pierwszym meczu po rozstaniu z trenerem

Dzień przed meczem przeciwko Budowlanym, klub z Mielca poinformował, że Miłosz Majka przestał pełnić funkcję trenera Stali. W starciu z łodziankami drużynę poprowadził jego dotychczasowy asystent - Dominik Stanisławczyk, a rolę drugiego szkoleniowca przejęła Katarzyna Bryda.

Zobacz także: Polski klub siatkarski zmieni trenera! Pożegnanie po słabym początku sezonu

Siatkarki ITA Tools Stali uzyskały minimalną przewagę na początku premierowej partii (8:6), łodzianki szybko jednak przejęły inicjatywę. Wygrały cztery akcje z rzędu (10:13), a później trzy kolejne (11:16). Miały wyraźną przewagę w ataku i dowiozły przewagę do końca, choć gospodynie zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (19:21). W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała ze środka Sasa Planinsec (22:25).

W drugim secie od początku siatkarki z Mielca zaczęły pracować nad punktową zaliczką (9:5). Poprawiły przyjęcie, dobrze prezentowały się w ataku i u trzymywały przewagę (15:11). Drużyna PGE Budowlanych łapała kontakt (16:15, 22:21), ale gospodynie dowiozły korzystny wynik do końca. Anna Bączyńska wywalczyła piłkę setową (24:21), a serwis przyjezdnych w siatkę zamknął seta (25:22).

Stal udanie rozpoczęła również kolejną partię (9:7). Łodzianki wyrównały, ale w środkowej części seta zaprezentowały się bardzo słabo - popełniały błędy, co wykorzystały rywalki. Gospodynie wygrały serię akcji od stanu 10:11 do 15:11, później dołożyły trzy kolejne punkty (18:12) i wydawało się, że kontrolują sytuację. Miały piłkę setową przy stanie 24:18 i... osiem akcji z rzędu padło łupem Budowlanych! W pole serwisowe powędrowała Alicja Grabka i pozostała w nim do końca. Ostatni punkt w tym secie zdobyła Joanna Lelonkiewicz (24:26).

Po takiej końcówce seta łodzianki nie zwalniały tempa w czwartej partii (7:9), a po serii wygranych akcji w środkowej części seta powiększyły różnicę do sześciu oczek 10:16. Gra obu ekip mocno falowała, bo w odpowiedzi obejrzeliśmy serię punktów zdobytych przez Stal (15:16). Gospodynie wyrównały (20:20), ale kluczowe akcje seta znów wygrała ekipa Budowlanych. Rodica Buterez wywalczyła piłkę meczową (22:24), a ostatni punkt spotkania zdobyła ze środka Sasa Planinsec (23:25).

Skrót meczu Stal - Budowlani:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aleksandra Kazała (19), Natasha Calkins (17), Anna Bączyńska (13) – Stal; Maja Storck (16), Rodica Buterez (15), Paulina Damaske (15), Sasa Planinsec (12) – Budowlani. MVP: Alicja Grabka.



ITA Tools Stal Mielec – PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:22, 24:26, 23:25)

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Nina Nesimovic, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Rozalia Moszyńska – Julia Mazur (libero) oraz Weronika Sobiczewska, Aleksandra Walczak. Trener: Dominik Stanisławczyk.

Budowlani: Rodica Buterez, Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Paulina Majkowska, Maja Storck – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Joanna Lelonkiewicz. Trener: Maciej Biernat.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI